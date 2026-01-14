5 signos zodiacales deben estar atentos al próximo movimiento de Venus

El movimiento de Venus siempre marca etapas decisivas en el amor, las finanzas y los vínculos personales.

En los próximos días, este planeta clave cambiará de signo y activará una energía colectiva que influirá de manera distinta en cada signo del zodiaco.

Según astrólogos, este tránsito traerá oportunidades inesperadas para algunos, mientras que otros deberán actuar con mayor prudencia para evitar conflictos emocionales o decisiones impulsivas.

Durante este periodo, Venus activará temas relacionados con la armonía, la creatividad, las asociaciones y el valor personal.

Comprender cómo impactará este tránsito es esencial para aprovechar su energía de forma consciente.

Venus entra en Acuario: qué significa este tránsito astrológico

El 17 de enero, Venus, planeta de la belleza, el amor, las finanzas y el talento, ingresará en Acuario, donde permanecerá hasta el 10 de febrero.

Este tránsito marca una etapa de cambios en la forma de relacionarnos, especialmente en lo social, lo colectivo y lo digital.

De acuerdo con la astróloga del portal RBC-Ukraine, Kateryna Solovyova, esta posición es considerada neutral para Venus, pero no por ello carente de efectos.

Su influencia se sentirá con fuerza en proyectos grupales, amistades, tecnologías, redes sociales, creatividad y nuevas formas de asociación, dijo al sitio.

Signos del zodiaco que recibirán la influencia positiva de Venus

Durante este tránsito, algunos signos sentirán una expansión natural en el amor, la inspiración y las oportunidades económicas.

1. Acuario

Con Venus en su propio signo, Acuario será uno de los más favorecidos. Se activa el magnetismo personal, la creatividad y la posibilidad de nuevas conexiones amorosas o alianzas importantes.

2. Géminis

Este tránsito favorece los viajes, el aprendizaje y los contactos sociales. Géminis podría recibir propuestas inesperadas relacionadas con el trabajo, el amor o proyectos creativos.

3. Libra

Venus, su regente, impulsa romances, reconciliaciones y reconocimiento social. Es un momento ideal para expresar sentimientos y apostar por relaciones auténticas.

4. Aries

Venus suaviza tensiones y abre puertas en el ámbito social. Aries podrá atraer apoyo clave para proyectos personales y laborales.

5. Sagitario

La energía de Venus favorece la comunicación, los acuerdos y el crecimiento emocional. Se presentan oportunidades para fortalecer relaciones y explorar nuevas ideas.

Signos que deberán actuar con cautela durante este tránsito

No todos los signos sentirán este movimiento de Venus de forma armoniosa. Algunos deberán prestar especial atención a sus decisiones.

1. Leo

Venus activa el eje de las relaciones, generando tensiones en pareja o asociaciones. Será clave evitar luchas de poder y practicar la empatía.

2. Escorpio

Este signo puede experimentar conflictos emocionales o familiares. Es importante no manipular ni forzar situaciones sentimentales.

3. Tauro

Venus desafía la zona profesional y financiera. Tauro deberá cuidar gastos, evitar decisiones impulsivas y mantener equilibrio entre trabajo y vida personal.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entra Venus en Acuario?

Venus ingresa en Acuario el 17 de enero y permanecerá allí hasta el 10 de febrero.

¿Qué signos tendrán más suerte con Venus en Acuario?

Acuario, Géminis, Libra, Aries y Sagitario serán los más beneficiados.

¿Qué signos deben tener precaución durante este tránsito?

Leo, Escorpio y Tauro deberán actuar con mayor cuidado en el amor y las finanzas.

¿Venus en Acuario afecta el amor?

Sí, fomenta relaciones libres, no convencionales y basadas en la amistad y el respeto mutuo.

¿Es un buen momento para proyectos creativos?

Totalmente. Venus en Acuario impulsa la innovación artística y los proyectos digitales.

