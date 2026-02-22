La temporada de eclipses ayudará a 5 signos hasta el 3 de marzo

La temporada de eclipses comenzó el 17 de febrero con un eclipse anular de Sol en Acuario y culmina el 3 de marzo con un eclipse de Luna en Virgo.

Aunque este período suele asociarse con caos y giros inesperados, también representa un poderoso portal de transformación y evolución.

En astrología, los eclipses aceleran procesos kármicos, revelan verdades ocultas y empujan decisiones inevitables.

Si bien pueden remover estructuras, también abren oportunidades de crecimiento significativo.

En esta ocasión y según predicciones reseñadas en Vice.com, 5 signos del zodiaco recibirán un impulso especial hacia 2026: Tauro, Leo, Escorpio, Acuario y Virgo.

Recuerda revisar tu Sol, Luna y Ascendente para entender cómo estas energías pueden impactar tu carta natal.

1. Tauro

Tauro, signo de Tierra que valora la estabilidad, enfrentará cambios inevitables en su carrera.

El eclipse solar ilumina tu sector profesional, obligándote a cuestionar si tu empleo actual realmente sostiene tus metas a largo plazo.

Podrías recibir una oferta inesperada o sentir el llamado a buscar un trabajo más significativo.

El eclipse lunar trae claridad en relaciones

A principios de marzo, el eclipse lunar activará temas emocionales. Si ocupas una posición de liderazgo, podrías redefinir tu círculo social o tomar decisiones importantes en el amor.

Clave para Tauro: aceptar el cambio como aliado del crecimiento.

2. Leo

Leo experimentará una renovación en su vida amorosa. Esta temporada puede traer reconciliaciones, compromisos más sólidos o incluso el inicio de una relación significativa.

El eclipse solar abre la puerta a conexiones más alineadas con tu esencia.

Atención a finanzas durante el eclipse lunar

A principios de marzo, el eclipse lunar pondrá el foco en tus recursos compartidos, deudas o inversiones.

Es momento de analizar gastos y buscar equilibrio económico. Podrías obtener claridad en asuntos pendientes, incluso si no estabas buscando respuestas.

Clave para Leo: combinar pasión con responsabilidad financiera.

3. Escorpio

El eclipse solar impactará tu base emocional y familiar. Esto podría significar una mudanza, renovación del hogar o fortalecimiento de la estructura familiar. Es momento de consolidar tus cimientos.

Avance en tu carrera tras el eclipse lunar

Después del eclipse lunar, notarás movimientos importantes en tu vida profesional.

Podrías dejar un empleo insatisfactorio o recibir reconocimiento por un proyecto creativo. La visibilidad y el apoyo que esperabas comienzan a manifestarse.

Clave para Escorpio: transformar desde la raíz para ascender con fuerza.

4. Acuario

El eclipse solar ocurre en tu signo, Acuario, marcando un punto de inflexión.

Este es un periodo de reinventación personal: redefinirás tu identidad, deseos y metas. Es tiempo de tomar decisiones valientes que te acerquen a tu versión más auténtica.

El eclipse lunar redefine el amor

En el ámbito sentimental, podrías consolidar un compromiso o terminar una relación que ya no encaja contigo. Este cierre te permitirá construir vínculos más conscientes.

Clave para Acuario: confiar en tu evolución personal.

5. Virgo

El eclipse solar impulsa mejoras en tus hábitos diarios. Podrías adoptar nuevas rutinas de bienestar, reorganizar tu agenda o desarrollar prácticas de autocuidado más sostenibles.

Aunque inicialmente te resistas, estos cambios te beneficiarán profundamente.

Eclipse lunar en tu signo: momento decisivo

El eclipse lunar en Virgo será el punto culminante. Experimentarás cierres importantes en relaciones, trabajo o situaciones personales. Este es un momento de liberación y fortalecimiento de tu intuición.

Clave para Virgo: dejar ir para renacer con mayor claridad.

¿Por qué la temporada de eclipses es tan poderosa?

Los eclipses actúan como catalizadores cósmicos. El eclipse solar marca nuevos comienzos, mientras que el eclipse lunar simboliza culminaciones y cierres emocionales.

Este eje Acuario–Virgo activa temas relacionados con identidad, comunidad, trabajo, hábitos y propósito.

Aunque el proceso puede sentirse intenso, para estos cinco signos representa una mejora estructural en distintas áreas de vida.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la temporada de eclipses?

Es un período en el que ocurren eclipses solares y lunares, generando cambios intensos y transformadores.

¿Qué signos serán más beneficiados?

Tauro, Leo, Escorpio, Acuario y Virgo.

¿Los eclipses siempre traen caos?

No necesariamente. Aunque generan movimiento, también impulsan crecimiento y claridad.

¿Debo revisar solo mi signo solar?

No. También es importante revisar tu Luna y Ascendente.

¿Hasta cuándo dura esta influencia?

La fase más intensa culmina el 3 de marzo, pero los efectos pueden extenderse varias semanas.

