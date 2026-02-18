Los 5 signos del zodiaco más afortunados de la temporada de Piscis 2025

La temporada de Piscis, que se extiende del 18 de febrero al 20 de marzo de 2026, marca un período profundamente emocional, intuitivo y transformador en la astrología.

Durante estas semanas, la energía de los peces suaviza tensiones, despierta la creatividad y potencia la conexión espiritual.

Sin embargo, aunque todos los signos sentirán el cambio vibracional, solo 5 signos del zodiaco experimentarán verdadera suerte, tranquilidad y expansión en diferentes áreas de su vida.

Amor, crecimiento personal, nuevas amistades y oportunidades inesperadas se alinean bajo esta influencia.

A continuación, te revelamos cuáles son los signos más favorecidos en la temporada de Piscis y por qué este ciclo será especialmente brillante para ellos, según astrólogos.

1. Capricornio

Para Capricornio, la temporada de Piscis activa la tercera casa astrológica, relacionada con la comunicación, el aprendizaje y los viajes cortos.

Capricornio sentirá que puede relajarse un poco y confiar más en su intuición.

Es un período ideal para estudiar, firmar acuerdos o lanzar ideas que habían estado en pausa. La energía pisciana suaviza tu rigidez habitual y te permite fluir con mayor naturalidad.

2. Piscis

Piscis es el signo estrella de esta temporada. Con el Sol iluminando tu primera casa, tu energía personal se fortalece y todo parece alinearse.

Te sentirás libre, inspirado y capaz de lograr metas que antes parecían lejanas. Si tienes pareja, este es un momento perfecto para profundizar la relación.

Si estás soltero, el amor puede llegar de forma mágica. La temporada de Piscis 2026 representa un renacimiento personal y emocional.

3. Cáncer

Cáncer experimenta alivio y expansión durante este ciclo. La temporada de Piscis activa tu novena casa, vinculada a viajes largos, la educación superior y la espiritualidad.

Este es un momento ideal para salir de la rutina y ampliar tu visión del mundo.

Las oportunidades llegan cuando decides explorar algo nuevo. La suerte para Cáncer no será ruidosa, sino serena y significativa.

4. Escorpio

Escorpio es otro de los grandes favorecidos. La temporada de Piscis activa tu quinta casa, relacionada con el amor, la creatividad y el placer.

Este período favorece la autoexpresión y el disfrute. Si estabas pasando por semanas intensas, ahora sentirás alivio emocional.

La energía pisciana armoniza con tu naturaleza profunda y te permite conectar desde el corazón.

5. Tauro

Tauro recibe una influencia muy positiva en su undécima casa, asociada con amistades, redes y proyectos colectivos.

Este es un período perfecto para ampliar tu círculo social. Muchas oportunidades llegarán a través de amigos o conocidos.

Si buscas pareja, alguien interesante podría aparecer en un entorno social. La clave será salir, interactuar y permitir que la vida te sorprenda.

¿Por qué la temporada de Piscis 2026 trae tanta suerte?

Piscis es un signo de agua regido por la intuición, la empatía y la sensibilidad. Durante su temporada, la energía colectiva se vuelve más espiritual y emocional.

Esto facilita la sanación, el perdón y la apertura del corazón. En 2026, esta temporada coincide con aspectos que potencian la creatividad y el deseo de conexión auténtica.

Los cinco signos mencionados sentirán este flujo de forma más intensa.

