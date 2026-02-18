Qué trae la temporada de Piscis 2026 para cada signo del zodiaco

Del 18 de febrero al 20 de marzo de 2026, el Sol transitará por el místico y sensible signo de Piscis marcando una etapa de intuición, creatividad y reflexiones emocionales.

La temporada de Piscis 2026 no solo activa la empatía, también trae movimientos astrológicos relevantes como el primer Mercurio retrógrado del año.

Este periodo invita a bajar el ritmo, escuchar la voz interior y reconectar con los sueños.

Descubre cómo influirá en tu signo solar o ascendente y qué áreas de tu vida se verán más impactadas.

Energía general de la temporada de Piscis 2026

Piscis es el último signo del zodiaco, asociado con cierres de ciclo, espiritualidad y sensibilidad. Cuando el Sol transita por este signo de agua:

Aumenta la intuición

Se despierta la creatividad

Se favorece la introspección

Se suavizan los límites emocionales

Con Mercurio retrógrado en Piscis a partir del 26 de febrero, la comunicación puede tornarse más confusa, pero también más profunda y reflexiva.

Es un excelente momento para revisar planes, reconectar con antiguos proyectos y sanar asuntos pendientes, comentan astrólogos en sitios como Refinery29.com y Astro Style.

Piscis es simbolizado por los peces que van en sentidos opuestos. Crédito: Shutterstock

Horóscopo de la temporada de Piscis 2026 signo por signo

Aries

El Sol activa tu casa 12, zona de descanso y sanación. Es tiempo de recargar energías, reducir excesos y priorizar el bienestar mental.

La meditación y el descanso serán claves. Mantén un diario cerca: la inspiración llegará en sueños.

Tauro

La temporada de Piscis ilumina tu casa 11, favoreciendo redes profesionales y amistades influyentes.

Asiste a eventos, conecta en línea y usa la tecnología a tu favor. No tienes que hacerlo todo solo.

Géminis

Tu casa 10 se activa con fuerza. Un objetivo laboral que parecía lejano ahora se siente alcanzable.

Decide, comprométete y comunica con claridad. El éxito dependerá de tu capacidad para presentar ideas con convicción.

Cáncer

La energía pisciana estimula tu casa 9, despertando deseos de viajar o aprender algo nuevo.

Si no puedes desplazarte físicamente, hazlo mentalmente: cursos, libros o experiencias espirituales ampliarán tu perspectiva.

Leo

Tu casa 8 se ilumina, invitándote a profundizar en relaciones íntimas y proyectos compartidos.

Es un periodo ideal para consolidar vínculos o explorar inversiones conjuntas. Menos exposición pública, más conexión privada.

Virgo

La temporada activa tu casa 7, sector de pareja y asociaciones. Es momento de equilibrar independencia y compromiso.

Nuevas colaboraciones pueden surgir, pero mantén tus estándares claros.

Libra

El Sol en Piscis energiza tu casa 6, relacionada con hábitos y salud.

Ajusta rutinas, retoma el ejercicio y cuida la alimentación. La organización será tu mejor aliada para reducir el estrés.

Escorpio

Tu casa 5 se enciende con pasión. El amor y la creatividad estarán en primer plano.

Atrévete a mostrar tu lado más auténtico. Es un excelente momento para iniciar proyectos artísticos o revitalizar la vida sentimental.

Sagitario

La temporada pisciana activa tu casa 4. Necesitas más tiempo en casa y con personas de confianza. Procesa emociones recientes antes de lanzarte a nuevas aventuras.

Capricornio

El Sol ilumina tu casa 3, potenciando tu vida social y habilidades comunicativas.

Es buen momento para talleres, cursos o colaboraciones. Una idea compartida podría abrir puertas importantes.

Acuario

Tras tu temporada solar, ahora toca enfocarte en lo práctico. Piscis activa tu casa 2, impulsando la revisión de finanzas y prioridades materiales. Simplifica y planifica con detalle.

Piscis

¡Es tu temporada solar! Con el Sol en tu signo, recuperas protagonismo y energía vital.

Es tiempo de iniciar proyectos, mostrar talentos y redefinir metas personales. Aprovecha este impulso para sembrar intenciones que florecerán el resto del año.

Preguntas frecuentes sobre el ciclo de Piscis 2026

¿Cuándo inicia y termina la temporada de Piscis 2026?

Comienza el 18 de febrero y finaliza el 20 de marzo de 2026.

¿Qué significa el Sol en Piscis?

Representa un periodo de sensibilidad, creatividad, introspección y cierre de ciclos.

¿Habrá Mercurio retrógrado en esta temporada?

Sí, a partir del 26 de febrero de 2026, lo que puede generar revisiones en comunicación y planes. Termina el 20 de marzo, al igual que el ciclo de Piscis.

¿Qué signos se verán más beneficiados?

Piscis, Escorpio y Cáncer sentirán mayor fluidez emocional, aunque cada signo tendrá oportunidades específicas.

¿Debo leer mi signo solar o ascendente?

Ambos. El signo solar muestra energía general y el ascendente indica áreas específicas de impacto.

