Qué trae la temporada de Piscis 2026 para cada signo del zodiaco
Del 18 de febrero al 20 de marzo de 2026 el Sol estará en Piscis, tiempo en el que relevantes tránsitos planetarios afectarán a cada signo del zodiaco
Del 18 de febrero al 20 de marzo de 2026, el Sol transitará por el místico y sensible signo de Piscis marcando una etapa de intuición, creatividad y reflexiones emocionales.
La temporada de Piscis 2026 no solo activa la empatía, también trae movimientos astrológicos relevantes como el primer Mercurio retrógrado del año.
Este periodo invita a bajar el ritmo, escuchar la voz interior y reconectar con los sueños.
Descubre cómo influirá en tu signo solar o ascendente y qué áreas de tu vida se verán más impactadas.
Energía general de la temporada de Piscis 2026
Piscis es el último signo del zodiaco, asociado con cierres de ciclo, espiritualidad y sensibilidad. Cuando el Sol transita por este signo de agua:
Aumenta la intuición
Se despierta la creatividad
Se favorece la introspección
Se suavizan los límites emocionales
Con Mercurio retrógrado en Piscis a partir del 26 de febrero, la comunicación puede tornarse más confusa, pero también más profunda y reflexiva.
Es un excelente momento para revisar planes, reconectar con antiguos proyectos y sanar asuntos pendientes, comentan astrólogos en sitios como Refinery29.com y Astro Style.
Horóscopo de la temporada de Piscis 2026 signo por signo
Aries
El Sol activa tu casa 12, zona de descanso y sanación. Es tiempo de recargar energías, reducir excesos y priorizar el bienestar mental.
La meditación y el descanso serán claves. Mantén un diario cerca: la inspiración llegará en sueños.
Tauro
La temporada de Piscis ilumina tu casa 11, favoreciendo redes profesionales y amistades influyentes.
Asiste a eventos, conecta en línea y usa la tecnología a tu favor. No tienes que hacerlo todo solo.
Géminis
Tu casa 10 se activa con fuerza. Un objetivo laboral que parecía lejano ahora se siente alcanzable.
Decide, comprométete y comunica con claridad. El éxito dependerá de tu capacidad para presentar ideas con convicción.
Cáncer
La energía pisciana estimula tu casa 9, despertando deseos de viajar o aprender algo nuevo.
Si no puedes desplazarte físicamente, hazlo mentalmente: cursos, libros o experiencias espirituales ampliarán tu perspectiva.
Leo
Tu casa 8 se ilumina, invitándote a profundizar en relaciones íntimas y proyectos compartidos.
Es un periodo ideal para consolidar vínculos o explorar inversiones conjuntas. Menos exposición pública, más conexión privada.
Virgo
La temporada activa tu casa 7, sector de pareja y asociaciones. Es momento de equilibrar independencia y compromiso.
Nuevas colaboraciones pueden surgir, pero mantén tus estándares claros.
Libra
El Sol en Piscis energiza tu casa 6, relacionada con hábitos y salud.
Ajusta rutinas, retoma el ejercicio y cuida la alimentación. La organización será tu mejor aliada para reducir el estrés.
Escorpio
Tu casa 5 se enciende con pasión. El amor y la creatividad estarán en primer plano.
Atrévete a mostrar tu lado más auténtico. Es un excelente momento para iniciar proyectos artísticos o revitalizar la vida sentimental.
Sagitario
La temporada pisciana activa tu casa 4. Necesitas más tiempo en casa y con personas de confianza. Procesa emociones recientes antes de lanzarte a nuevas aventuras.
Capricornio
El Sol ilumina tu casa 3, potenciando tu vida social y habilidades comunicativas.
Es buen momento para talleres, cursos o colaboraciones. Una idea compartida podría abrir puertas importantes.
Acuario
Tras tu temporada solar, ahora toca enfocarte en lo práctico. Piscis activa tu casa 2, impulsando la revisión de finanzas y prioridades materiales. Simplifica y planifica con detalle.
Piscis
¡Es tu temporada solar! Con el Sol en tu signo, recuperas protagonismo y energía vital.
Es tiempo de iniciar proyectos, mostrar talentos y redefinir metas personales. Aprovecha este impulso para sembrar intenciones que florecerán el resto del año.
Preguntas frecuentes sobre el ciclo de Piscis 2026
¿Cuándo inicia y termina la temporada de Piscis 2026?
Comienza el 18 de febrero y finaliza el 20 de marzo de 2026.
¿Qué significa el Sol en Piscis?
Representa un periodo de sensibilidad, creatividad, introspección y cierre de ciclos.
¿Habrá Mercurio retrógrado en esta temporada?
Sí, a partir del 26 de febrero de 2026, lo que puede generar revisiones en comunicación y planes. Termina el 20 de marzo, al igual que el ciclo de Piscis.
¿Qué signos se verán más beneficiados?
Piscis, Escorpio y Cáncer sentirán mayor fluidez emocional, aunque cada signo tendrá oportunidades específicas.
¿Debo leer mi signo solar o ascendente?
Ambos. El signo solar muestra energía general y el ascendente indica áreas específicas de impacto.
