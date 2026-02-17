Año Nuevo Lunar 2026: el número que trae fortuna a tu signo chino

A partir de este 17 de febrero de 2026 ha comenzado el Año del Caballo de Fuego, uno de los ciclos más intensos del calendario lunar chino.

Este evento no solo marca el inicio de un nuevo año lunar, sino también un cambio energético que ocurre una vez cada 60 años dentro del sistema tradicional chino.

Según el análisis publicado por el South China Morning Post y las predicciones de la reconocida experta en feng shui Tong Pik-ha, cada signo del zodiaco chino tendrá un número de la suerte que potenciará la fortuna, el éxito y la prosperidad durante este ciclo.

Si quieres activar la abundancia en 2026, descubre cuál es tu número afortunado y cómo influirá en tu destino.

Rata

Años de nacimiento: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Números de la suerte: 4 y 9

La Rata enfrentará conflictos con el Tai Sui, lo que puede traer altibajos emocionales. Sin embargo, el número 4 y el 9 ayudarán a equilibrar la energía y atraer estabilidad profesional.

Es un buen año para iniciar proyectos importantes y celebrar eventos felices.

Buey

Años de nacimiento: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Número de la suerte: 2

Aunque las relaciones sociales podrían verse tensas, la carrera y las finanzas estarán protegidas. El número 2 favorece la cooperación y el reconocimiento laboral.

Tigre

Años de nacimiento: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Número de la suerte: 1

Un año brillante con apoyo de estrellas auspiciosas. El número 1 potenciará liderazgo y nuevas oportunidades. Controlar las emociones será clave para evitar conflictos.

Conejo

Años de nacimiento: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Número de la suerte: 8

Aunque el Tai Sui puede generar inestabilidad emocional, el número 8 atraerá abundancia económica. Es un año ideal para consolidar finanzas.

Dragón

Años de nacimiento: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Número de la suerte: 10

El Dragón será recompensado por su esfuerzo. El número 10 simboliza plenitud y culminación exitosa de proyectos.

Serpiente

Años de nacimiento: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Número de la suerte: 6

Un año de expansión estratégica. El 6 favorecerá crecimiento profesional, aprendizaje y reconocimiento.

Caballo

Años de nacimiento: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Número de la suerte: 1

Al coincidir con su propio año, experimentará cambios intensos. El número 1 potenciará liderazgo, prestigio y oportunidades de poder.

Cabra

Años de nacimiento: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Número de la suerte: 4

Un año especialmente auspicioso. El número 4 atraerá estabilidad financiera y apoyo de benefactores influyentes.

Mono

Años de nacimiento: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Número de la suerte: 5

El 5 simboliza movimiento y expansión. Viajar, invertir y comunicarse activará oportunidades económicas.

Gallo

Años de nacimiento: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Números de la suerte: 5 y 10

Un año de cosecha abundante. Ambos números atraerán prosperidad y eventos familiares felices.

Perro

Años de nacimiento: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Número de la suerte: 6

El 6 aportará claridad mental y estabilidad financiera. Año estable y protegido.

Cerdo

Años de nacimiento: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Números de la suerte: 2 y 7

Año de expansión profesional. Estos números atraerán benefactores y transformarán obstáculos en oportunidades.

¿Qué significa el Año del Caballo de Fuego 2026?

El Caballo es símbolo de movimiento, pasión y cambio rápido. Al combinarse con el elemento Fuego, la energía del año se vuelve aún más intensa, impulsiva y transformadora.

En el Feng Shui y la astrología china, este tipo de ciclo suele traer:

Cambios drásticos en la economía.

Oportunidades profesionales inesperadas.

Crecimiento acelerado.

Decisiones importantes que marcan el destino.

Sin embargo, también puede generar conflictos con el Tai Sui (Gran Duque Júpiter), la energía anual que afecta de forma distinta a cada signo.

Cómo activar tu número de la suerte en 2026

En Feng Shui, los números pueden activarse de distintas maneras, por ejemplo: usarlos en contraseñas o números importantes, en fechas relacionadas con tu número, en decoración o placas simbólicas, y en decisiones financieras.

Sigue leyendo:

• Año del Caballo de Fuego: lo que necesitas saber del Año Nuevo Lunar

• El Año Nuevo Chino 2026 será retador para 4 animales del zodiaco

• 3 afortunados signos del zodiaco chino se alinean con el Caballo de Fuego