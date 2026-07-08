3 signos del zodiaco viven un verano desafiante por culpa de Mercurio retrógrado

El verano de 2026 llega acompañado por uno de los fenómenos astrológicos más comentados del año: Mercurio retrógrado.

Este tránsito, que comenzó el 29 de junio en el signo de Cáncer y finalizará el 23 de julio, promete poner a prueba la paciencia, la comunicación y la capacidad de adaptación de millones de personas.

Según la astróloga de Bustle, Nina Kahn, Mercurio es el planeta asociado con la comunicación, los viajes, la tecnología, los contratos y los procesos mentales.

Cuando parece desplazarse hacia atrás desde la perspectiva terrestre, se cree que pueden surgir retrasos, errores, malentendidos y revisiones importantes en distintos aspectos de la vida.

En esta ocasión, el retroceso ocurre bajo la influencia emocional de Cáncer, lo que añade una fuerte carga sentimental al tránsito.

Además de los típicos problemas logísticos, muchas personas podrían reencontrarse con recuerdos del pasado, resolver conflictos familiares pendientes o experimentar una mayor sensibilidad emocional.

Aunque todos los signos sentirán en mayor o menor medida esta energía, la astrología señala que Cáncer, Libra y Capricornio serán los más desafiados durante este periodo.

Cabe recordar que estas interpretaciones pertenecen al ámbito de las creencias astrológicas y no cuentan con respaldo científico.

1. Cáncer

Cáncer es considerado el signo más influenciado por este Mercurio retrógrado debido a que el planeta realiza prácticamente todo su recorrido dentro de su constelación.

Durante estas semanas, las personas nacidas bajo este signo podrían sentirse especialmente sensibles, introspectivas y preocupadas por la opinión de los demás.

La tendencia a analizar en exceso cada situación podría provocar inseguridad, dudas y dificultades para actuar con naturalidad.

La astrología recomienda conectar con actividades que favorezcan la calma, como la meditación, los paseos al aire libre o las conversaciones sinceras con personas de confianza.

Este periodo también representa una oportunidad para comprender mejor las experiencias recientes y transformar los errores en importantes aprendizajes personales.

2. Libra

Para Libra, Mercurio retrógrado influirá principalmente en el ámbito laboral y profesional.

Los proyectos que parecían avanzar con rapidez podrían enfrentar cambios inesperados, retrasos administrativos o problemas de comunicación con superiores y colaboradores.

También existe la posibilidad de cometer errores por exceso de confianza o pasar por alto información relevante.

Sin embargo, lejos de representar un obstáculo definitivo, este tránsito puede convertirse en una excelente oportunidad para revisar estrategias, perfeccionar ideas y fortalecer proyectos antes de lanzarlos definitivamente.

La paciencia será una de las herramientas más valiosas para Libra durante este verano.

3. Capricornio

Capricornio, conocido por su carácter práctico y racional, experimentará un cambio importante en la forma de relacionarse con quienes lo rodean.

Mercurio retrógrado podría generar malentendidos con la pareja, familiares o personas cercanas, especialmente cuando existan emociones reprimidas que no habían sido expresadas.

Viejas discusiones podrían reaparecer buscando una solución definitiva. La astrología aconseja evitar responder impulsivamente y procurar interpretar las palabras ajenas con mayor calma, ya que durante este periodo será fácil sacar conclusiones equivocadas.

Al mismo tiempo, Capricornio deberá prestar atención a la forma en que comunica sus propias emociones para evitar herir involuntariamente a quienes aprecia.

Si logra afrontar las conversaciones pendientes con honestidad y respeto, este tránsito podría fortalecer significativamente sus relaciones.

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