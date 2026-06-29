Mercurio estará retrógrado hasta el 23 de julio: el impacto en tu signo

Mercurio retrógrado regresa este 29 de junio de 2026 y permanecerá en este movimiento aparente hasta el 23 de julio inaugurando uno de los periodos astrológicos más comentados del año.

Con el planeta de la comunicación retrocediendo en el signo de Cáncer, muchas personas experimentarán retrasos, malentendidos, cambios de planes y una fuerte tendencia a revisar el pasado.

Aunque Mercurio retrógrado suele asociarse con problemas tecnológicos, pérdidas de objetos y dificultades para comunicarse, astrólogos recuerdan que también representa una oportunidad para reflexionar, reencontrarse con personas importantes y cerrar ciclos pendientes, reseñó Vogue en un artículo.

Esta temporada estará marcada por la nostalgia, la sensibilidad y el deseo de recuperar aquello que parecía perdido. Sin embargo, el efecto será diferente para cada signo del zodiaco.

¿Qué significa Mercurio retrógrado en Cáncer?

Mercurio gobierna la comunicación, los contratos, los viajes, la tecnología y la forma en que procesamos la información.

Cuando entra en fase retrógrada, estos ámbitos suelen experimentar retrasos o cambios inesperados.

Al desarrollarse en el signo de Cáncer, la influencia adquiere un tono mucho más emocional.

Los recuerdos cobran protagonismo, resurgen conversaciones pendientes y muchas personas sentirán la necesidad de volver a conectar con sus raíces, familiares o antiguos amigos.

Además del periodo retrógrado comprendido entre el 29 de junio y el 23 de julio, la energía continuará acomodándose hasta el 7 de agosto, fecha en la que finalizará completamente el proceso de revisión y comenzará una etapa de mayor claridad.

Aries

La nostalgia será protagonista durante estas semanas. Viejos recuerdos familiares, amistades de la infancia o situaciones que creías superadas volverán a tu vida para ayudarte a comprender mejor tu historia personal.

También podrías recuperar objetos importantes que dabas por perdidos o reencontrarte con personas que marcaron una etapa significativa. Será un excelente momento para fortalecer los vínculos familiares y reconectar con tu niño interior.

Tauro

Las decisiones recientes podrían cambiar por completo durante este periodo. Mercurio retrógrado te invita a escuchar más tu intuición que las opiniones externas.

Aunque puedan surgir malentendidos con personas cercanas, la paciencia será tu mayor aliada.

Con el paso de las semanas comprenderás que cada cambio de opinión tenía un propósito y terminarás encontrando respuestas mucho más claras.

Géminis

Las finanzas ocuparán el centro de tu atención. Antes de realizar compras importantes, revisa cuidadosamente contratos, garantías y políticas de devolución.

También será una buena etapa para renegociar acuerdos laborales, recuperar préstamos pendientes o revisar inversiones. La prudencia evitará gastos innecesarios y futuras complicaciones.

Cáncer

Al producirse en tu signo, este Mercurio retrógrado tendrá un impacto especialmente profundo.

Será un periodo de autodescubrimiento, donde experiencias del pasado volverán para ayudarte a comprender quién eres hoy.

Personas importantes podrían reaparecer en tu vida y ofrecerte una nueva oportunidad para cerrar ciclos o iniciar otros completamente diferentes.

Incluso pequeños cambios en tu imagen o estilo personal podrían ayudarte a recuperar una versión de ti que habías dejado atrás.

Leo

Tu lado espiritual despertará con más fuerza de lo habitual. Los sueños, la intuición y las señales del universo cobrarán mayor importancia.

Será un excelente momento para meditar, escribir un diario o dedicar tiempo al crecimiento interior.

Mercurio retrógrado te invita a reintegrar partes de tu personalidad que habías olvidado mientras perseguías tus objetivos.

Virgo

Las amistades serán protagonistas durante estas semanas. Podrías reencontrarte con personas importantes del pasado o descubrir quiénes realmente aportan tranquilidad y madurez a tu vida. También será una etapa favorable para retomar estudios, investigaciones o proyectos intelectuales que habías dejado inconclusos.

Libra

Viejos proyectos profesionales podrían volver a cobrar fuerza. Tal vez decidas actualizar una idea que habías abandonado o colaborar nuevamente con alguien de confianza.

Aunque puedan surgir pequeños errores de comunicación, tu diplomacia natural te permitirá resolver cualquier inconveniente con elegancia y fortalecer tu imagen pública.

Escorpio

Expresar tus pensamientos será más complicado de lo habitual, pero precisamente ese desafío te permitirá descubrir nuevas formas de comunicarte.

Viajes, estudios o experiencias relacionadas con el crecimiento personal cambiarán tu perspectiva. Regresar a un lugar conocido podría ayudarte a comprender aspectos importantes sobre tu presente.

Sagitario

Mercurio retrógrado te invita a revisar los límites dentro de tus relaciones personales.

Será un excelente momento para aclarar malentendidos, ofrecer disculpas pendientes y definir qué personas merecen seguir ocupando un lugar importante en tu vida. La honestidad emocional fortalecerá tus vínculos más valiosos.

Capricornio

Las relaciones sentimentales vivirán un periodo de revisión. Si tienes pareja, conversaciones pendientes podrán resolverse gracias a una nueva perspectiva.

Si estás soltero, alguien del pasado podría reaparecer para ayudarte a comprender mejor tus experiencias amorosas y tus necesidades emocionales actuales.

Acuario

La rutina laboral podría volverse más lenta o presentar algunos retrasos inesperados.

Lejos de representar un problema, el universo te invita a descansar, reorganizar prioridades y recuperar proyectos que habías dejado inconclusos.

También será un buen momento para renovar tu estilo personal y deshacerte de aquello que ya no utilizas.

Piscis

El amor será el área donde Mercurio retrógrado dejará una huella más evidente.

Podrían reaparecer antiguos romances, cambiar tus sentimientos de manera inesperada o fortalecerse una relación que atravesaba dificultades.

Si no buscas pareja, la energía favorecerá el regreso de proyectos creativos que habías pospuesto por falta de tiempo.

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