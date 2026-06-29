Horóscopo: qué será de tu semana del 29 de junio al 4 de julio de 2026
Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué le deparan los astros a tu signo del zodiaco en el amor y el dinero, del 29 de junio al 4 de julio
El astrólogo Kirón le dice a tu signo del zodiaco qué le espera esta semana en el amor y el dinero. Consulta tu horóscopo del 29 de junio al 4 de julio.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Momento de citas románticas memorables. Sin embargo, esta etapa le exige madurez. Sabrá lo que realmente desea construir a futuro.
DINERO: Ideal para negocios familiares o consolidar bases seguras desde casa. Llega a la culminación de un gran proyecto.
CLAVE DE LA SEMANA: Equilibre expansión profesional con madurez afectiva.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Calor de hogar. Estabilidad familiar y cenas íntimas. Adiós a dinámicas rutinarias de pareja. Podrá sentirse libre y seguro a la vez.
DINERO: Firma contratos o realiza viajes productivos. Podría lograr certificaciones académicas importantes.
CLAVE DE LA SEMANA: Atrévase a innovar sin perder estabilidad.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Entre halagos, regalos y mensajes seductores. Tal vez no alcance una intimidad profunda, pero atrás quedarán miedos y tabúes.
DINERO: Periodo clave en sus finanzas. Suma nuevas fuentes de ingresos y liquida deudas, empezando por las más antiguas.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea honesto si pretende sanar sus vínculos.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Valorará la seguridad emocional que le da su pareja. Si un vínculo formal llega a un punto de quiebre, tómese tiempo para decidir.
DINERO: Sea proactivo, exponga sus ideas. Verá con claridad quiénes reman a la par suya y quiénes son una carga.
CLAVE DE LA SEMANA: Las decisiones importantes llevan tiempo; no se apure.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Encantador, lidera las reuniones y atrae todas las miradas. Para que su pareja no se sienta desplazada, dispénsele un trato especial.
DINERO: Conviene repasar con cuidado sus próximos pasos y mantener sus planes en silencio, sin revelar estrategias.
CLAVE DE LA SEMANA: Si lo sobrepasan las demandas, reorganice su agenda.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Hace realidad una fantasía secreta. Adiós a la timidez y a los amores platónicos. La pasión se impone. Buenos amigos que acompañan.
DINERO: Gran semana para coordinar proyectos y conectar mejor con su equipo de trabajo. Se potencia su talento creativo.
CLAVE DE LA SEMANA: Confíe en su talento, sabrá improvisar.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Algo retraído. No es semana para el romance. Mejor será disfrutar junto a sus amigos o compartir eventos sociales en familia.
DINERO: Con gran lucidez decidirá reestructurar objetivos profesionales. Haga un justo balance y sabrá cómo seguir a futuro.
CLAVE DE LA SEMANA: Ponga límites al tiempo de trabajo, cuide su espacio personal.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Cambia su eje. A diferencia del pasado, le atraerán personas ambiciosas y desinhibidas. Aclare malentendidos con palabras firmes.
DINERO: Favorable para trámites legales, comercio exterior, estudios superiores o viajes de negocios.
CLAVE DE LA SEMANA: Formalice ni bien pueda los acuerdos pendientes.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Romance en puerta. Alguien con una mirada muy distinta a la suya lo fascina. Los viajeros vivirán días imborrables. Poca vida familiar.
DINERO: Excelente para negociar cobros pendientes, hacer una compra importante o reestructurar su presupuesto.
CLAVE DE LA SEMANA: Corte de raíz con dinámicas posesivas.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Intimidad profunda. Experimentará el deseo de fusionarse con el otro. Con emociones a flor de piel; sea sincero consigo mismo.
DINERO: Llegará a acuerdos comerciales claros. Cosecha los frutos de su esfuerzo y lidera con autoridad. Asociaciones.
CLAVE DE LA SEMANA: No niegue su necesidad de ternura y compañía.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Relaciones más estables. Semana perfecta para reconciliaciones o compromisos. Deja de cargar mochilas emocionales en sus relaciones.
DINERO: Conviene bajar el ritmo y prepararse para un cambio de ciclo laboral inminente. Sabrá optimizar tareas.
CLAVE DE LA SEMANA: Las cuestiones pendientes del pasado deben quedar atrás.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Expresará su capacidad de afecto ayudando y cuidando a todos. Ponga límites: su energía no es infinita. Únase a gente que lo nutra.
DINERO: Desbordará talento. Etapa muy buena para proyectos independientes. Culmina con éxito un trabajo en equipo.
CLAVE DE LA SEMANA: Apóyese en sus amigos cuando la familia no responda.
Por Kirón