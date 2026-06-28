La suerte espera a 3 signos del zodiaco chino del 29 de junio al 5 de julio

De acuerdo con las predicciones astrológicas orientales, del 29 de junio al 5 de julio de 2026, tres signos del horóscopo chino estarán especialmente bendecidos por la prosperidad y la buena fortuna.

Durante este periodo, la combinación de los elementos de la semana favorece los nuevos comienzos, el crecimiento profesional y la organización, dicen expertos del sitio Your Tango.

Si perteneces a alguno de estos signos del zodiaco chino, es momento de aprovechar las oportunidades que el universo pondrá frente a ti.

1. Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El signo del Tigre inicia una de las semanas más prometedoras del año. La suerte llegará principalmente a través de amistades, colaboradores y personas que compartirán proyectos importantes contigo.

Los dos primeros días de la semana estarán llenos de claridad para establecer objetivos y organizar el trabajo. Será un excelente momento para estructurar planes y definir prioridades.

El martes se presenta como el mejor día para comenzar un nuevo proyecto, ya que la energía favorece los inicios exitosos y las decisiones acertadas.

A mitad de semana será recomendable disminuir el ritmo para evitar el agotamiento. Intentar hacer demasiado podría afectar los excelentes resultados que vienen en camino.

El viernes 3 de julio marcará uno de los momentos más importantes para este signo.

La energía del Día del Tigre de Tierra favorecerá la llegada de dinero, el reconocimiento profesional y nuevas oportunidades para incrementar la prosperidad.

2. Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Para el Conejo, esta será una semana donde la constancia dará excelentes resultados.

La astrología oriental señala que la prosperidad llegará gracias a la organización, la paciencia y la capacidad para mantenerse firme en los objetivos.

Desde el lunes será conveniente confirmar reuniones, reorganizar pendientes y tomar decisiones enfocadas únicamente en aquello que impulse el crecimiento personal.

El martes favorecerá el inicio de nuevos proyectos, especialmente aquellos relacionados con la creatividad, la imagen personal o actividades que habían permanecido pendientes durante varios meses.

Durante miércoles y jueves será necesario eliminar distracciones y dejar atrás hábitos que impiden avanzar.

Esta limpieza permitirá aprovechar al máximo la energía positiva que llegará durante el cierre de la semana.

Los días 3 y 4 de julio serán especialmente productivos para cerrar acuerdos, finalizar proyectos importantes, realizar inversiones inmobiliarias o concluir trabajos que deben entregarse antes del inicio del nuevo mes.

3. Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El signo del Dragón vivirá una semana donde la prosperidad estará estrechamente relacionada con el ámbito profesional y los negocios.

Aunque los primeros días transcurrirán con relativa calma, todo cambiará a partir del viernes 3 de julio, cuando comenzarán a aparecer oportunidades que podrían modificar positivamente el rumbo de sus planes.

Ese día podrían surgir invitaciones para asistir a reuniones importantes, viajes de trabajo, conferencias o proyectos que abrirán nuevas puertas para el futuro.

El domingo 5 de julio será especialmente dinámico. La productividad alcanzará niveles muy altos y cada esfuerzo realizado comenzará a rendir frutos de forma visible.

La astrología china recomienda aprovechar este impulso para planificar los siguientes meses, ya que muchas decisiones tomadas durante esta semana podrían generar beneficios económicos a largo plazo.

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