Mercurio retrógrado impacta con más fuerza en 4 signos del zodiaco

Mercurio retrógrado se convierte en uno de los eventos astrológicos más importantes del verano.

Desde el 29 de junio y hasta el 23 de julio de 2026, este fenómeno ocurre bajo la influencia de Cáncer, signo profundamente ligado a las emociones, la familia, los recuerdos y la seguridad emocional.

Aunque todos los signos del zodiaco experimentarán de alguna manera los efectos de este tránsito, los astrólogos coinciden en que Aries, Cáncer, Libra y Capricornio serán quienes perciban con mayor claridad sus desafíos y oportunidades de crecimiento, de acuerdo con predicciones de la astróloga Lisa Stardust.

1. Aries

Para Aries, este tránsito representa una oportunidad para comunicarse desde un lugar mucho más emocional que de costumbre.

En un reporte para Today.com, la astróloga dijo que, aunque normalmente actúa con determinación y rapidez, durante estas semanas podría sentir que las palabras no reflejan exactamente lo que ocurre en su interior.

Esa frustración puede provocar conflictos si intenta resolver todo impulsivamente.

Los astrólogos aconsejan organizar prioridades y evitar que la acumulación de pendientes aumente el estrés.

También será un excelente momento para abandonar antiguos patrones de reacción y comenzar a enfrentar los cambios con una actitud más abierta y madura.

2. Cáncer

Mercurio retrógrado ocurre directamente en el signo de Cáncer, por lo que su influencia será especialmente poderosa.

Durante estas semanas aumentará la creatividad, pero también la sensibilidad emocional.

Muchas ideas nuevas surgirán con fuerza, aunque será importante evitar actuar impulsivamente antes de analizar cada situación.

El bienestar emocional será la prioridad. Actividades como pintar, escribir, escuchar música, practicar alguna disciplina artística o simplemente dedicar tiempo al descanso ayudarán a recuperar el equilibrio.

Los astrólogos también recomiendan rodearse de personas que aporten tranquilidad y apoyo emocional, recordando que cuidar de los demás también implica permitirse recibir ayuda cuando sea necesario.

3. Libra

Para Libra, Mercurio retrógrado tendrá un fuerte impacto en el ámbito laboral.

Proyectos que parecían avanzar sin dificultades podrían experimentar retrasos, cambios de dirección o la necesidad de replantear estrategias.

Las decisiones importantes requerirán mayor análisis y será conveniente evitar actuar por presión o querer resolver todo en solitario.

Este periodo favorece el trabajo colaborativo. Personas con experiencia o antiguos colegas podrían convertirse en aliados importantes para superar cualquier obstáculo.

Aunque la incertidumbre genere incomodidad, aceptar diferentes perspectivas permitirá encontrar soluciones más eficaces.

4. Capricornio

Capricornio suele asumir grandes responsabilidades, pero durante este tránsito el universo le recordará la importancia del autocuidado.

Las próximas semanas podrían traer una sensación de agotamiento físico o emocional si continúa priorizando únicamente las obligaciones.

Mercurio retrógrado también invita a revisar relaciones personales y sentimentales. En el ámbito amoroso será recomendable actuar con prudencia, especialmente al conocer nuevas personas.

El exceso de confianza o dejarse llevar únicamente por el carisma podrían conducir a malentendidos o falsas expectativas.

Mantener un equilibrio entre la vida profesional, el descanso y las relaciones personales será la mejor estrategia para atravesar este periodo.

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