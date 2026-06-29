3 signos del zodiaco tienen la suerte de su lado hasta el 5 de julio

La última semana de junio y los primeros días promete marcar un punto de inflexión para varios signos del zodiaco.

Entre el 29 de junio y el 5 de julio de 2026, la Luna llena en Capricornio, la entrada de Júpiter en Leo y la conjunción de Marte con Urano en Géminis crean un escenario ideal para el crecimiento, la abundancia y los cambios inesperados.

Aunque todos los signos sentirán el efecto de estos movimientos planetarios, tres de ellos se perfilan como los grandes favorecidos del horóscopo semanal.

Según predicciones de Spiritualify.org, Tauro, Sagitario y Libra recibirán oportunidades únicas que podrían transformar distintos aspectos de su vida, desde las finanzas y la carrera profesional hasta el crecimiento personal y las relaciones.

1. Tauro

Tauro suele buscar seguridad y estabilidad antes de dar cualquier paso importante.

Sin embargo, durante esta semana el universo le demuestra que el verdadero crecimiento también implica aceptar lo desconocido.

La Luna llena en Capricornio invita a revisar las estructuras que sostienen su vida y preguntarse si siguen siendo suficientes para alcanzar nuevas metas.

Posteriormente, la llegada de Júpiter a Leo impulsa oportunidades relacionadas con el hogar, los proyectos personales y el bienestar emocional.

Aquello que antes parecía demasiado arriesgado comenzará a verse como una posibilidad real.

La conjunción entre Marte y Urano puede traer novedades económicas, propuestas laborales o cambios financieros inesperados.

Aunque al principio generen incertidumbre, terminarán fortaleciendo la estabilidad que tanto busca Tauro.

Esta semana representa el inicio de un nuevo capítulo donde la confianza en sí mismo será mucho más importante que la necesidad de controlar cada detalle.

2. Sagitario

Sagitario es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de esta poderosa semana astral.

La entrada de Júpiter, su planeta regente, en Leo inaugura un ciclo lleno de optimismo, crecimiento y oportunidades que podría extenderse durante los próximos meses.

Las puertas que permanecían cerradas comienzan a abrirse y los sueños que parecían demasiado ambiciosos empiezan a convertirse en objetivos alcanzables.

Los viajes, los estudios, los proyectos profesionales y el desarrollo personal reciben un impulso extraordinario.

Más allá de la suerte, esta influencia fortalece la confianza necesaria para perseguir metas cada vez más grandes.

El 3 de julio, Marte y Urano aportan un ingrediente adicional de sorpresa. Una conversación inesperada, una propuesta laboral o una decisión espontánea podrían cambiar radicalmente el rumbo de los acontecimientos.

Todo indica que el universo recompensa el esfuerzo realizado durante los últimos meses y prepara el terreno para una etapa de mayor libertad, abundancia y realización personal.

3. Libra

Para Libra, el desafío de la semana será aprender a confiar más en su intuición que en el exceso de análisis.

Su naturaleza equilibrada suele llevarlo a evaluar todas las posibilidades antes de tomar una decisión, pero la energía de Marte y Urano exigirá respuestas mucho más rápidas.

Noticias inesperadas, invitaciones sorprendentes o cambios de planes pondrán a prueba su capacidad de adaptación.

Lejos de representar un problema, estas situaciones servirán para romper viejas rutinas y abrir nuevos caminos que resultarán mucho más satisfactorios.

La clave estará en comprender que el equilibrio no siempre significa mantener todo bajo control.

En muchas ocasiones, la armonía también surge cuando se acepta el movimiento, el cambio y la evolución.

Esta semana ofrece a Libra la oportunidad de dejar atrás la indecisión y avanzar con mayor confianza hacia experiencias completamente nuevas.

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