Neptuno comienza su largo retrógrado: los efectos en tu signo zodiacal

A partir del 7 de julio de 2026, Neptuno inicia uno de los tránsitos astrológicos más profundos del año al entrar en movimiento retrógrado.

Durante los próximos cinco meses, este planeta invitará a los doce signos del zodiaco a detenerse, cuestionar sus motivaciones y revisar los sueños que han guiado sus decisiones en los últimos años.

En astrología, los periodos de retrogradación no se interpretan como un movimiento físico hacia atrás del planeta, sino como una fase simbólica de introspección y reevaluación.

En el caso de Neptuno, planeta relacionado con la intuición, la imaginación, la espiritualidad y los ideales, este tránsito representa una oportunidad para distinguir entre los deseos auténticos y aquellos influenciados por expectativas externas.

¿Qué significa Neptuno retrógrado en astrología?

La astrología considera a Neptuno como el planeta de los sueños, la creatividad, la inspiración y la vida espiritual.

Su influencia suele impulsar la imaginación, la sensibilidad y la conexión con aquello que trasciende lo material.

Cuando entra en retrogradación, la energía cambia. En lugar de mirar hacia el exterior, invita a dirigir la atención hacia el interior para analizar qué aspiraciones siguen siendo verdaderamente importantes.

De acuerdo con la astróloga Jill Wintersteen, este tránsito ayuda a identificar si los objetivos que perseguimos nacen de nuestros propios deseos o si, por el contrario, responden a presiones sociales, expectativas familiares o antiguas creencias sobre quién creemos que deberíamos ser.

Durante estos cinco meses, será común experimentar momentos de reflexión, sueños más intensos, intuiciones claras y una mayor necesidad de encontrar propósito en las decisiones cotidianas, explicó la experta para el sitio Hindustan Times.

Los efectos de Neptuno retrógrado en cada signo del zodiaco

Aries

Neptuno retrógrado marca un proceso de renovación personal para Aries. Es momento de dejar atrás versiones antiguas de ti mismo que ya no representan tu verdadera esencia.

Los próximos meses favorecerán la búsqueda de objetivos auténticos, alejados de la necesidad de aprobación externa. La confianza crecerá cuando tus decisiones reflejen realmente quién eres.

Tauro

El subconsciente cobrará mayor protagonismo. Los sueños, la intuición y las emociones profundas ofrecerán respuestas importantes sobre situaciones que necesitan sanar.

La astrología recomienda aprovechar este periodo para liberar miedos acumulados y cerrar heridas emocionales que han limitado tu crecimiento.

Géminis

Tus amistades y grupos sociales podrían experimentar cambios significativos. Algunas relaciones dejarán de formar parte de tu vida de manera natural, mientras otras demostrarán su verdadero valor.

Este tránsito favorece la construcción de vínculos más auténticos y alineados con tus principios actuales.

Cáncer

Las ambiciones profesionales entrarán en una etapa de revisión. El éxito dejará de medirse únicamente por el reconocimiento o la estabilidad económica y comenzará a relacionarse con la satisfacción personal.

Será un excelente momento para replantear metas laborales y descubrir qué tipo de trabajo realmente aporta felicidad.

Leo

Neptuno retrógrado impulsa una expansión interior basada en el conocimiento. Los viajes, los estudios y la exploración de nuevas filosofías de vida despertarán un profundo interés.

La apertura mental permitirá descubrir perspectivas que enriquecerán tanto tu crecimiento personal como espiritual.

Virgo

Las emociones que permanecían ocultas comenzarán a salir a la superficie. Este proceso facilitará una transformación importante relacionada con la confianza, las relaciones íntimas y los recursos compartidos.

La astrología aconseja mantener conversaciones honestas que permitan resolver asuntos pendientes.

Libra

Las relaciones personales se volverán mucho más claras durante este tránsito.

Comprenderás quiénes apoyan sinceramente tu crecimiento y quiénes permanecen en tu vida únicamente por costumbre o expectativas poco realistas.

Esta claridad facilitará decisiones importantes en el ámbito sentimental y social.

Escorpio

El bienestar físico y emocional ocupará un lugar prioritario. Neptuno retrógrado invita a revisar rutinas, hábitos laborales y formas de administrar el tiempo.

Simplificar la vida cotidiana permitirá recuperar energía y aumentar la productividad.

Sagitario

La creatividad encontrará nuevas formas de expresarse cuando provenga de emociones auténticas.

Al mismo tiempo, las relaciones amorosas atravesarán un periodo de sinceridad donde será difícil ocultar lo que realmente se siente.

Capricornio

El hogar y la familia se convertirán en escenarios de profunda reflexión. Será un buen momento para sanar antiguas heridas familiares y construir una base emocional mucho más sólida.

La tranquilidad interior comenzará a sentirse también en el entorno doméstico.

Acuario

La comunicación adquirirá una dimensión más profunda. Conversaciones importantes permitirán descubrir verdades que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo.

Expresar tus ideas con claridad fortalecerá tanto las relaciones personales como las profesionales.

Piscis

Como Neptuno es el planeta regente de Piscis, este tránsito tendrá un impacto especialmente significativo.

Los próximos meses estarán orientados a revisar la autoestima, las finanzas y las prioridades personales.

La claridad obtenida durante este periodo permitirá tomar decisiones mucho más conscientes sobre el futuro.

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