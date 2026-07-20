Rara alineación planetaria en forma de cesta marca el inicio de una era zodiacal

La extraña alineación plantearía conocida como la Cesta de Barbault es uno de los acontecimientos astrales más relevantes de 2026.

Este fenómeno, que ocurre entre el 18 y el 22 de julio, reúne a cuatro planetas que, según astrólogos, representa el comienzo de un nuevo ciclo de transformación colectiva y personal.

A diferencia de los tránsitos tradicionales, donde normalmente interactúan dos planetas, esta configuración involucra de forma simultánea a Júpiter en Leo, Plutón en Acuario, Urano en Géminis y Neptuno en Aries.

Esta combinación fue bautizada por el reconocido astrólogo francés André Barbault, quien consideró este patrón como uno de los indicadores más importantes de cambios históricos.

Especialistas en astrología comentaron al sitio Vice.com que la Cesta de Barbault suele coincidir con momentos de profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas.

Aunque su influencia más intensa se concentra durante algunos días de julio, sus efectos podrían extenderse durante meses e incluso años debido al lento movimiento de los planetas involucrados.

Cómo afectará la Cesta de Barbault a cada signo del zodiaco

Aries

Aries iniciará un proceso de revisión de sus objetivos personales y de las personas que forman parte de su entorno.

Será un momento favorable para construir nuevas alianzas y abandonar proyectos que ya no impulsan su crecimiento.

Tauro

Tauro centrará su atención en la vida profesional. Cambios laborales o nuevas responsabilidades podrían modificar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, obligándolo a redefinir sus prioridades.

Géminis

Para Géminis, este tránsito impulsará el aprendizaje, los viajes y la expansión de conocimientos.

Nuevas experiencias, estudios o conexiones internacionales podrían transformar profundamente su manera de entender el mundo.

Cáncer

Cáncer vivirá importantes cambios relacionados con las finanzas compartidas, inversiones y administración de recursos.

También será un periodo para replantear la confianza dentro de asociaciones económicas.

Leo

Leo enfocará su energía en las relaciones personales y profesionales.

La astrología señala que algunas alianzas evolucionarán hacia un nivel más sólido, mientras otras concluirán para dar paso a vínculos más saludables y auténticos.

Virgo

Virgo encontrará una excelente oportunidad para reorganizar su rutina. El trabajo, la salud y los hábitos diarios requerirán ajustes que aumentarán la productividad y reducirán el desgaste físico y emocional.

Libra

Libra recibirá un fuerte impulso para expresar su creatividad. El romance, los proyectos personales y el desarrollo artístico ocuparán un lugar central, ayudándolo a recuperar talentos que permanecían ocultos.

Escorpio

Escorpio experimentará cambios significativos en el hogar y la vida profesional.

Encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y sus ambiciones será uno de los mayores retos de esta etapa.

Sagitario

Sagitario verá cómo la educación, la comunicación, los viajes y diversos trámites adquieren una importancia especial.

Noticias inesperadas o decisiones trascendentales podrían cambiar el rumbo de los próximos años.

Capricornio

Capricornio revisará su relación con el dinero, las inversiones y la autoestima. Será un excelente momento para reorganizar su estrategia financiera y fortalecer sus recursos.

Acuario

Acuario será el signo que percibirá con mayor intensidad esta alineación. La transformación alcanzará tanto su identidad como sus relaciones personales, provocando un cambio profundo en la forma en que visualiza su futuro.

Piscis

Piscis iniciará un importante proceso de sanación interior. Viejos temores, hábitos y etapas del pasado comenzarán a quedar atrás para abrir espacio a una vida mucho más alineada con sus verdaderas necesidades.

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