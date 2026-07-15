La rara alineación entre Urano, Neptuno y Plutón impacta a 3 signos zodiacales

Una inusual alineación planetaria que involucra a Urano, Neptuno y Plutón impacta en el Zodiaco, principalmente, en tres signos.

Este fenómeno, conocido por algunos astrólogos como el Gran Trígono Menor, es considerado una alineación poco frecuente que podría impulsar procesos de transformación personal y colectiva durante varias semanas.

De acuerdo con astrólogos citados por Vice.com, esta combinación de aspectos planetarios representa el punto culminante de un proceso de cambio que comenzó hace varios años y que ahora alcanza su momento de mayor intensidad.

Aunque Mercurio retrógrado también domina el panorama astrológico de julio, los especialistas aseguran que este trígono merece una atención especial por el simbolismo que encierra.

Según estas interpretaciones astrológicas, la energía del Gran Trígono Menor estará activa del 7 al 31 de julio de 2026 y favorecerá la reflexión, el despertar espiritual y la renovación de estructuras personales y sociales.

¿Qué es un Gran Trígono Menor en astrología?

En astrología, un Gran Trígono Menor es una configuración formada por tres planetas unidos mediante un trígono de 120 grados y dos sextiles de 60 grados.

Cuando estos aspectos se producen con una precisión significativa, se considera que las energías planetarias trabajan de manera coordinada. En esta ocasión, Urano, Neptuno y Plutón forman esta figura entre los signos de Géminis, Aries y Acuario, estableciendo una conexión que, según los astrólogos, ocurre solo una o dos veces por siglo.

Cada uno de estos planetas representa procesos de largo plazo.

Urano simboliza la innovación, los cambios repentinos y la liberación de viejos patrones.

Neptuno está relacionado con la espiritualidad, la imaginación y los ideales colectivos.

Plutón, por su parte, representa la transformación profunda, el poder y el renacimiento.

La combinación de estas energías podría generar una etapa de importantes cuestionamientos personales, cambios sociales y nuevas formas de entender el mundo.

Los 3 signos del zodiaco más afectados

1. Aries

Para Aries, este tránsito representa una invitación a actuar con autenticidad.

La energía del Gran Trígono impulsa a este signo de fuego a dejar atrás los temores relacionados con la opinión de los demás y expresar con libertad quién es realmente.

Según la interpretación astrológica, es un periodo favorable para asumir nuevos retos, iniciar proyectos personales y confiar plenamente en sus capacidades.

También podría convertirse en una etapa ideal para liderar cambios dentro de su entorno profesional o familiar.

2. Géminis

Los nacidos bajo Géminis encontrarán en esta alineación una poderosa fuente de inspiración.

Su facilidad para aprender, comunicar ideas y adaptarse a nuevas circunstancias les permitirá convertirse en agentes de cambio durante este periodo.

Los astrólogos sugieren aprovechar estas semanas para compartir conocimientos, iniciar proyectos creativos, estudiar nuevos temas o participar en conversaciones que aporten nuevas perspectivas.

La curiosidad natural de Géminis será una de las herramientas más valiosas para sacar provecho de esta energía.

3. Acuario

Acuario también será uno de los grandes protagonistas de este tránsito.

Su carácter innovador y su interés por el bienestar colectivo se verán fortalecidos gracias a la influencia conjunta de Urano, Neptuno y Plutón.

Este periodo favorece la participación en proyectos comunitarios, iniciativas sociales, causas humanitarias o cualquier actividad destinada a generar un impacto positivo.

La astrología señala que su capacidad para inspirar a otras personas podría multiplicarse durante estas semanas.

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