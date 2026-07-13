Signos del zodiaco que inician un potente ciclo con la Luna Nueva en Cáncer

La Luna Nueva en Cáncer alcanzará su punto máximo el 14 de julio de 2026 y aunque afectará a todos los signos del zodiaco, cuatro de ellos sentirán más fuertes sus efectos.

La astrología considera que las lunas nuevas representan el momento ideal para sembrar intenciones y abrir nuevos capítulos.

En esta ocasión, la energía de Cáncer invita a fortalecer los vínculos familiares, escuchar la intuición, sanar emociones y crear una mayor sensación de estabilidad interior.

Además, esta Luna Nueva ocurre mientras Mercurio permanece retrógrado en Cáncer, lo que favorece la introspección, la revisión del pasado y la posibilidad de reparar asuntos emocionales pendientes antes de avanzar hacia una nueva etapa, explicó a Parade.com la astróloga Maressa Brown.

Para la experta, cuatro signos del zodiaco serán los que experimentarán poderosos inicios.

1. Aries

La Luna Nueva activa tu cuarta casa, relacionada con el hogar, la familia y la estabilidad emocional.

Aunque normalmente disfrutas de la acción y los nuevos desafíos, durante estos días sentirás la necesidad de refugiarte en las personas que te brindan seguridad.

Las conversaciones con familiares o amigos cercanos tendrán un papel fundamental para sanar viejas heridas y recuperar tradiciones que fortalecen tus raíces.

También será un excelente momento para realizar cambios en el hogar, mudarte o comenzar una nueva etapa relacionada con tu vida personal.

La astrología señala que este ciclo marca un nuevo comienzo para construir una sensación de protección y equilibrio que servirá como base para tus próximos proyectos.

2. Cáncer

Esta es una de las lunaciones más importantes del año para tu signo, ya que ocurre en tu primera casa, la del yo y la identidad personal.

Es el momento perfecto para preguntarte quién quieres ser y cómo deseas presentarte ante el mundo.

Con Mercurio retrógrado transitando tu signo hasta el 23 de julio, los astros aconsejan dedicar tiempo a la introspección, escribir un diario, practicar la meditación o visualizar los objetivos que deseas alcanzar durante los próximos meses.

Además, la influencia de Júpiter sobre tu sector económico y su conexión positiva con Neptuno favorecen el crecimiento profesional.

Todo el trabajo interno que realices ahora podría traducirse en reconocimiento, estabilidad financiera y nuevas oportunidades laborales antes de finalizar el año.

3. Libra

Luna Luna Nueva ilumina tu décima casa, asociada con la carrera, el prestigio y las metas profesionales.

Es un momento ideal para asumir nuevos retos, postularte a un ascenso o comenzar un proyecto independiente.

Si durante los últimos meses has sentido que era hora de dar un paso importante en tu carrera, esta lunación te impulsa a confiar en tus capacidades y actuar con decisión.

La influencia de Júpiter en el sector de las amistades y Neptuno en el área de las relaciones indica que recibirás apoyo de personas cercanas.

Un socio, colega, mentor o incluso tu pareja podría convertirse en un aliado clave para alcanzar el éxito.

4. Capricornio

Para Capricornio, la Luna Nueva activa la séptima casa, relacionada con las relaciones personales, profesionales y sentimentales.

Este ciclo representa una oportunidad para fortalecer vínculos existentes o iniciar asociaciones importantes.

Aunque normalmente prefieres actuar desde la lógica, esta lunación te invita a conectar con tus emociones y permitir que la vulnerabilidad fortalezca tus relaciones.

Mercurio retrógrado favorecerá conversaciones sinceras y la resolución de asuntos pendientes con personas importantes.

Al mismo tiempo, Júpiter impulsa la profundidad emocional y facilita que las relaciones evolucionen hacia un nivel de mayor confianza y compromiso.

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