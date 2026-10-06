Greg Abbott marca distancia de Donald Trump al dejarlo solo en un mitin de campaña en Texas

Bajo el argumento tener su agenda ocupada, Greg Abbott, gobernador de Texas, canceló su asistencia a un mitin de campaña que Donald Trump realizará en San Antonio con el objetivo de exhortar a los ciudadanos a votar por su partido en las elecciones intermedias.

Ante la posibilidad de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes y el Senado, el magnate republicano sumará su tercer viaje a Texas en menos de un mes, pues es consciente de la importancia que representa conseguir el voto en dicho estado.

Su estrategia a seguir en la ciudad de San Antonio será convencer a los tejanos de respaldar las aspiraciones de Ken Paxton, fiscal general del estado, para imponerse al demócrata James Talarico por el escaño en disputa en el Senado.

Otro de los objetivos de Trump es apoyar la candidatura de Carlos De La Cruz a la Cámara de Representantes.

Greg Abbott saw Trump on the calendar and suddenly remembered he had to wash his hair. https://t.co/XpOtzKdqx2 — Ken Martin (@kenmartin73) October 6, 2026

El punto controversial es que el gran ausente en el mitin de campaña será Greg Abbott quien, a pesar de pretender reelegirse como mandatario estatal por tercera ocasión al frente del “Estado de la Estrella Solitaria, descartó su presencia.

“Debido a mi apretada agenda, en la que viajo a varias ciudades al día para participar en eventos como este, ya tengo otros eventos programados para ese día y no podré asistir”, expresó durante una mesa redonda celebrada recientemente con las fuerzas del orden en Houston.

En 2018 y 2022, Abbott consiguió el respaldo a su candidatura y en marzo de este año, obtuvo la mayoría absoluta para de esa manera imponerse a sus rivales, R. F. Achgill, Evelyn Brooks, Pete Chambers y Charles Crouch, sin necesidad de ir una segunda vuelta.

El punto es que los resultados de las encuestas coinciden en ver muy cerrado su duelo frente a la demócrata Gina Hinojosa cuya candidatura está tomado vuelo al grado de proyectar una posible victoria, lo cual sería una auténtica proeza, pues su partido no ha gobernado en Texas desde 1995.

Frente a este escenario, Greg Abbott está optando por alejarse momentáneamente de Donald Trump para evitar ser arrastrado por la caída mostrada en cuanto al respaldo ciudadano hacia el desempeño del presidente de la nación.

Sigue leyendo:

• Trump presume haber rebasado los límites de velocidad para asistir a mítines del Partido Republicano

• Gobernador de Texas solicita reembolsarle los millones invertidos en su plan antinmigrantes

• Greg Abbott moviliza a agentes en Texas a la frontera con México ante “violencia de los cárteles”