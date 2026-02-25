Greg Abbott moviliza a agentes en Texas a la frontera con México ante “violencia de los cárteles”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue inmediato de fuerzas estatales a lo largo de la frontera con México ante la ola de violencia que se desató tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En un mensaje difundido en la red social X, el mandatario republicano informó que ordenó el envío de agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Texas Rangers y unidades especiales para “asegurar la frontera contra la violencia de los cárteles antes de que llegue a nuestras comunidades”.

La decisión se produce luego de que autoridades mexicanas confirmaran que Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo en un operativo del Ejército en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de inteligencia estadounidense. La organización criminal es considerada una de las más poderosas y violentas de México.

Aunque los enfrentamientos y bloqueos se han concentrado principalmente en ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco —que no comparte frontera con Texas—, Abbott argumentó que la amenaza es latente y requiere acciones preventivas inmediatas.

Refuerzan vigilancia terrestre, aérea y digital

En un comunicado adicional, la oficina del gobernador detalló que el DPS incrementará recursos de la Patrulla de Carreteras para detectar e interceptar actividades delictivas. Asimismo, los Texas Rangers y la División de Investigaciones Criminales ampliarán su presencia para frenar posibles amenazas transnacionales.

El Grupo de Operaciones Especiales reforzará acciones tácticas en zonas consideradas de alto riesgo, mientras que la Unidad Táctica Marina y la División de Operaciones Aéreas intensificarán patrullajes a lo largo del río Bravo y áreas estratégicas. También se activó personal adicional en la División de Seguridad Nacional y el Centro de Fusión de Texas, que operará las 24 horas monitoreando redes sociales y reportes de actividad sospechosa.

Desde Washington, la Casa Blanca confirmó que, hasta el momento, no se reportan víctimas estadounidenses relacionadas con la violencia desatada en México. La portavoz Karoline Leavitt advirtió que cualquier agresión contra ciudadanos de Estados Unidos acarrearía “graves consecuencias” para los responsables.

De acuerdo con el balance oficial mexicano, tras la muerte de “El Mencho” se registraron decenas de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a establecimientos comerciales en varios estados del país. Aunque la violencia no ha cruzado la frontera, Texas —que comparte más de 2,000 kilómetros limítrofes con México— mantiene ahora una postura de alerta máxima ante cualquier posible repercusión.

