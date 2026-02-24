Marjorie Taylor Greene respalda rival de Tony Gonzales tras acusaciones “repugnantes”

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene intensificó la presión sobre el representante Tony Gonzales al respaldar públicamente a su rival en las primarias republicanas de Texas y calificar como “repugnantes” las acusaciones que rodean al legislador.

A través de su cuenta en X, Greene expresó su apoyo a Brandon Herrera, quien busca arrebatarle a Gonzales la candidatura republicana por el distrito 23 de Texas. El congresista ha estado bajo creciente escrutinio desde que se conoció la relación que mantuvo con Regina Santos-Avilés, exdirectora de su oficina regional en Uvalde, quien murió tras prenderse fuego frente a su vivienda.

Greene calificó el caso como “impactante y repugnante” y afirmó que los votantes del distrito tienen una decisión clara en las próximas elecciones primarias. “Toda la historia termina con su empleada, con quien tuvo una aventura, prendiéndose fuego y muriendo. TX-23 tiene una decisión fácil: elijan a Brandon Herrera”, escribió la legisladora.

Absolutely shocking and disgusting!! The entire story is and ended in his staffer, whom he had an affair with, setting herself on fire and dying.

TX-23 has an easy choice!!

Elect Brandon Herrera!!! https://t.co/Yw9cLxG3RB — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 23, 2026

Crece la presión política contra Gonzales

El escándalo ha golpeado con fuerza la campaña de Gonzales. Según una encuesta citada por medios texanos, Herrera aventaja al congresista por más de 20 puntos de cara a las primarias del 3 de marzo, con alrededor de 45% de apoyo frente a cerca de 21% de Gonzales.

El sondeo también indica que más de la mitad de los votantes encuestados tiene una opinión desfavorable del legislador, mientras que solo una minoría afirma seguir apoyándolo pese a la controversia.

La presión dentro del propio Partido Republicano también ha aumentado. Varios legisladores han pedido públicamente la renuncia de Gonzales, argumentando que el escándalo podría afectar al partido en un distrito políticamente competitivo.

En las últimas semanas han surgido además mensajes de texto atribuidos a Gonzales en los que presuntamente solicitaba a Santos-Avilés que le enviara una “foto sexy”. Según reportes de prensa, los mensajes fueron proporcionados por el exesposo de la mujer.

Gonzales ha intentado restar importancia a las acusaciones y ha negado irregularidades, pero la controversia continúa creciendo. Analistas políticos señalan que, incluso si logra sobrevivir a las primarias, el congresista podría enfrentar una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

News — Tony Gonzales, facing scandal, told me: “I will not resign.”



I asked him if the texts are authentic and if he had carried on an affair with a staffer. He would not directly say.



“What you have seen are not all the facts.”



He plans to speak with Johnson today pic.twitter.com/C2S99zOQ8j — Manu Raju (@mkraju) February 24, 2026

