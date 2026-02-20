El congresista Tony Gonzales niega presunto amorío con una mujer casada quien luego se quitó la vida

Tony Gonzales, representante por Texas, negó los señalamientos emitidos hace unos días en su contra por presuntamente haber sostenido una relación sentimental con su exasesora Regina Ann Santos-Avilés, una mujer casada quien ante la presión social después terminó suicidándose.

El escándalo generado alrededor del republicano de 45 años surgió a raíz de una información dada a conocer por el periódico San Antonio Express-News, con respecto al testimonio de una exempleada de la oficina de distrito de Gonzales quien, bajo condición de no revelar su identidad, expuso que una infidelidad entre Regina Ann y el político republicano resultó determinante para que ella optara por quitarse la vida en septiembre del año pasado.

“Ella tenía una aventura con nuestro jefe”, presuntamente indicó la fuente consultada por el diario.

De acuerdo con un reporte de la Bexar County Medical Examiner’s Office, Regina Ann se autoinmoló.

Meses después de este incidente, Adrián Aviles, viudo de la exempleada que dirigía la oficina regional de Uvalde para Gonzales, exige la renuncia del congresista y una sanción de las autoridades por presuntamente haber ejercido presión psicológica sobre la mujer de 35 años para que renunciara cuando salió a flote la infidelidad amorosa que sostenían al estar casados.

“Cuando eso ocurrió, la convirtieron en la oveja negra. Cortaron la comunicación con ella. Le dieron un mes libre. Básicamente estaban tratando de empujarla a que se fuera… y que renunciara.

Dije que la verdad saldría a la luz cuando fuera el momento, y el momento es ahora. Tony abusó de su poder”, señaló el indignado esposo en una entrevista otorgada al diario antes mencionado.

Tony Gonzales está tratando de reelegirse como representante por Texas. (Crédito: Tom Williams / AP)

Sin embargo, a través de un comunicado emitido para la cadena de noticias CNN, el político republicano que pretende reelegirse en las próximas primarias republicanas del 3 de marzo, niega las acusaciones presentadas en su contra y además señala a Brandon Herrera, su principal adversario político, de ser responsable de orquestar una campaña para dañar su imagen.

“La Sra. Santos-Avilés fue una persona bondadosa que dedicó su vida a mejorar la comunidad. Sus esfuerzos lograron mejoras sin precedentes en la seguridad escolar, la atención médica y el suministro de agua en zonas rurales.

Es vergonzoso que Brandon Herrera esté utilizando a una exempleada descontenta para difamar su memoria y ganarse el favor político, aplazando esto convenientemente el mismo día que comenzó la votación anticipada. No voy a participar en estas difamaciones personales y, en cambio, me centraré en ayudar al presidente Trump a asegurar la frontera y mejorar la vida de todos los tejanos”, escribió.

En respuesta, mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Brandon Herrera tachó al representante por Texas de ser un cobarde por no reconocer el peso de sus acciones.

“¿Me culpas? ¿Me estás tomando el pelo? Tony Gonzales es un cobarde irredimible que evade la responsabilidad y miente al pueblo. Eres un hombre terriblemente malvado que debe ser destituido”, enfatizó.

