Representante republicano reitera que la demócrata transgénero Sarah McBride “es hombre y no mujer”

Andrew Clyde, representante por Georgia, encendió las redes sociales después de referirse a su colega demócrata Sarah McBride, mujer transgénero, bajo la denominación de “Caballero de Delaware”.

Consciente de que, desde el año pasado, cuando asumió el cargo de representar al Distrito congresional at-large de Delaware, McBride se identificó como una mujer transgénero, el republicano Clyde despotricó en su contra reiterando que bajo su óptica continúa siendo un hombre.

“La presidencia concede ahora la palabra al caballero de Delaware, el representante McBride, por 5 minutos. Tim McBride es un tipo”, escribió el político conservador inicialmente.

Y en un segundo posteó, a través de una frase más directiva refrendó su perspectiva.

“La Casa del Pueblo reconoce la biología básica”, enfatizó.

Ambos señalamientos encendieron de inmediato las redes sociales y comenzaron a surgir descalificaciones para el republicano resaltando su falta de tolerancia con respecto al género asumido por algunas personas.

El republicano Andrew Clyde insiste en llamar a Sarah McBride bajo el nombre de Tim McBride. (crédito: Alex Brandon / AP)

No obstante, también se produjeron comentarios respaldando el posicionamiento de Andrew Clyde como fue el caso de su correligionaria de partido, Mary Miller, representante por Illinois.

“Tim ‘Sarah’ McBride es un hombre. Agradezco a @Rep_Clyde por reconocer esta verdad biológica básica en la Cámara de Representantes”, escribió la republicana.

Lejos de poner fin a la polémica generada, casi 24 horas después Andrew Clyde reiteró que McBride es hombre.

“Tim ‘Sarah’ McBride es un hombre. Ninguna cantidad de maquillaje puede cambiar esta verdad biológica”, precisó en X.

Cabe señalar que luego de convertirse en la primera persona abiertamente transgénero en el Congreso estadounidense, no han dejado surgir muestras de repudio hacia la demócrata McBride e incluso un grupo de republicanas biológicamente nacidas como mujeres encabezadas por Nancy Mace, representante conservadora por Carolina del Sur, se negaron a permitirle ingresar a los baños del Congreso el año pasado.

Durante sesiones y audiencias, otro que no ha parado de incomodar a la congresista transgénero es el también republicano Keith Self, quien se ha referido a ella como “señor” o “él”, lo cual pareciera no incomodarle a la demócrata de 35 años.

“Este tipo de acciones son un intento descarado por parte de los extremistas de derecha de desviar la atención a los problemas reales que enfrenta el país”, suele expresar.

