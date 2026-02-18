Congresista Tony Gonzales bajo polémica por relación con empleada fallecida

El congresista republicano Tony Gonzales quedó en el centro del debate público tras un reporte que expone una presunta relación sentimental con su asistente Regina Santos-Avilés, quien falleció después de prenderse fuego frente a su vivienda en Uvalde. El caso ha generado atención mediática y política en un momento sensible para el legislador, que enfrenta un proceso de reelección competitivo.

De acuerdo con el reporte, una exempleada de la oficina distrital aseguró que semanas antes de la muerte de Santos-Avilés, ella le habría confiado que sostuvo una relación con “nuestro jefe” durante 2024. Según ese testimonio, la situación derivó en un fuerte impacto emocional cuando su esposo se enteró de la supuesta aventura y la relación con el congresista terminó. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, también cuestionó a la oficina del legislador por no haber intervenido, pese a que, afirma, había preocupación por el bienestar de la asistente.

El abogado del esposo de la fallecida, Bobby Barrera, ofreció una versión más cauta sobre el posible vínculo entre los hechos personales y la tragedia. En declaraciones para San Antonio Express News, sostuvo que la presunta relación era “un secreto a voces”, pero subrayó que, en su opinión, no hay elementos para afirmar que influyera directamente en la muerte.

“Para él es personal. Para los demás, es político”, dijo en referencia al esposo de Santos-Avilés, remarcando que se trata ante todo de la pérdida de la madre de un hijo de 8 años.

Hasta ahora, ni Gonzales ni su equipo han respondido públicamente a los cuestionamientos detallados enviados por el medio que publicó la historia. La ausencia de una postura oficial ha alimentado la conversación en redes y entre actores políticos locales, donde el tema se mezcla con la contienda electoral en el Distrito 23 de Texas.

Más allá de las implicaciones políticas, el caso pone el foco en dos asuntos delicados: los límites entre relaciones personales y entornos laborales en oficinas públicas, y la necesidad de atender con seriedad las señales de salud mental y bienestar emocional.

Según el medio, no existen conclusiones oficiales que vinculen de manera directa la supuesta relación con la muerte de Santos-Avilés. Las afirmaciones disponibles provienen de testimonios y declaraciones de terceros.

