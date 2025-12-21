“Sacar la foto de Trump del archivo de Epstein fue correcto”, defiende el fiscal general adjunto

El Departamento de Justicia (DOJ) aseguró que el presidente Donald Trump “no tiene nada que ver” con la eliminación de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos fotos del republicano, de los documentos desclasificados publicados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas sobre el fallecido magnate, especificó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien dijo que atendieron a peticiones de organizaciones de víctimas.

“Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump.

“Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein”, precisó Blanche, al tiempo que calificó de “absurda” la idea de que se hubiera eliminado alguna imagen por la presencia del republicano.

Cabe señalar que Todd Wallace Blanche es un abogado conocido por representar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el juicio penal de 2024 en Nueva York.

The Southern District of New York flagged an image of President Trump for potential further action to protect victims.



Out of an abundance of caution, the Department of Justice temporarily removed the image for further review. After the review, it was determined there is no… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 21, 2025

Retiro temporal y revisión por protección a víctimas

Entre los archivos retirados figuraba una fotografía de un escritorio con imágenes enmarcadas de Epstein junto a diversas personalidades públicas. En un cajón abierto se observaban fotos impresas de Trump acompañado de mujeres en traje de baño.

Otras imágenes eliminadas incluían obras de arte sexualmente explícitas, fotografías de buzones llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números telefónicos.

Blanche subrayó que el procedimiento responde a protocolos de protección a las víctimas y sobrevivientes del caso Epstein. “Cuando grupos de derechos de las víctimas nos alertan sobre posibles riesgos, actuamos de inmediato. Investigamos y, si es necesario, hacemos redacciones antes de volver a publicar”, afirmó.

El propio Departamento de Justicia confirmó que una de las imágenes fue retirada a petición del Distrito Sur de Nueva York y republicada tras concluir que no mostraba a ninguna víctima, por lo que volvió al portal oficial sin censura adicional.

Esta foto censurada, publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU., muestra un escritorio, documentada el 6 de julio de 2019, durante un registro en la casa de Jeffrey Epstein en Nueva York. Crédito: Departamento de Justicia de EE. UU. | AP

Críticas políticas y defensa del DOJ

La polémica se da en medio de fuertes críticas de legisladores demócratas y republicanos por la publicación parcial de los archivos, cuyo plazo estaba fijado por la recién aprobada Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

El senador Dick Durbin, demócrata de Illinois y principal voz de su partido en el Comité Judicial del Senado, acusó al DOJ de violar la ley al no liberar todos los documentos en tiempo y forma.

Otros congresistas, como el representante Ro Khanna, calificaron la divulgación como “decepcionante” y exigieron a la fiscal general Pam Bondi y a Blanche explicar el cronograma completo del proceso.

Blanche defendió la actuación del Departamento y aseguró que la revisión escalonada es necesaria. “Tenemos cientos de abogados revisando cada documento para proteger nombres e información sensible de las víctimas.

“Si necesitamos censurar rostros u otra información, lo haremos, y luego la volveremos a publicar. De esta manera, estamos cumpliendo con la ley, que, por cierto, es lo que el presidente Trump nos ha estado pidiendo que hagamos desde antes de ser elegido. No hay nada que él tenga que ocultar en los archivos de Epstein”, indicó.

La amistad pasada entre Trump y Epstein continúa siendo objeto de escrutinio político, mientras el debate sobre transparencia y protección de víctimas sigue marcando la publicación de uno de los expedientes más sensibles de los últimos años.

