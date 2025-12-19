Archivos del caso Epstein: Departamento de Justicia publica primer paquete

El Departamento de Justicia (DOJ) publicó un primer paquete de archivos del caso Jeffrey Epstein, para cumplir con el mandato de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que puso como fecha límite este 19 de diciembre.

A través de un micrositio (justice.gov/epstein), el gobierno del presidente Donald Trump integró varios paquetes de información, desde documentos judiciales hasta solicitudes bajo la Ley de Información (FOIA).

“Este sitio alberga materiales que cumplen con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Este sitio se actualizará si se identifican documentos adicionales para su publicación”, indicó el DOJ. “Parte del contenido de la biblioteca incluye descripciones de agresiones sexuales. Por lo tanto, tenga en cuenta que ciertas secciones de esta biblioteca podrían no ser apropiadas para todos los lectores”.

Sobre los documentos de cortes, el DOJ advierte que varios pudieran contener información protegida previamente, ya sea para evitar revelar información de testigos o nombres de las víctimas.

En entrevista con este diario, el representante demócrata Ro Khanna (California) indicó que la Administración Trump debía publicar la información bajo la H.R. 4405, la cual él patrocinó junto al republicano Thomas Massie (Kentucky).

A pregunta expresa, Khanna dijo que las autoridades no podrían borrar nombres de la información, aunque reconoció que se protegería a víctimas.

“Sería ilegal si lo hicieran [borraran nombres], porque ahora es una ley federal que aprobamos”, dijo Khanna en entrevista. “Mira, Trump se opuso durante meses, pero lo obligamos. Básicamente, logramos que la aprobara, que la firmara. Firmó mi proyecto de ley; es el tipo de transparencia que el caso Epstein tiene aquí”.

El DOJ también integró documentos previamente divulgados por autoridades judiciales bajo la H.R. 4405.

“Se han tachado los nombres de las víctimas y otra información identificatoria”, se advierte. “En los archivos de audio, se ha tachado los nombres de las víctimas y otra información identificatoria mediante un tono de voz firme y estable”.

El paquete también incluye la información que se entregó al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en septiembre pasado, la cual se ha publicado en partes.

En las últimas dos semanas, el representante demócrata Robert García (California) reveló decenas de fotografías del caso, en las que aparecen el presidente Trump, el multimillonario Bill Gates, el exasesor de de la Casa Blanca, Steve Bannon, así como el filósofo Noam Chomsky, y el expresidente Bill Clinton.

¿Qué tipo de documentos se revelaron?

Son 52 los documentos de cortes que fueron integrados en el paquete judicial, incluidas demandas en Florida y Nueva York, que corresponden a casos de 2008 a 2022.

En el paquete sobre FOIA se integra información de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), debido a los vuelos en el avión privado de Epstein. La mayor parte de la información está redactada.

También hay archivos del FBI, de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), así como una sección con grabaciones identificadas como “Florida”.