Este viernes 19 de diciembre, el Departamento de Justicia deberá transparentar la información del caso Jeffrey Epstein, siguiendo una orden aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump.

¿Es posible que la Administración Trump borre nombres de algunos personajes? Se hizo esta pregunta al congresista Ro Khanna (California), impulsor del proyecto de Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein que logró una votación prácticamente unánime en la Cámara de Represenantes y el Senado.

“Sería ilegal si lo hicieran [borraran nombres], porque ahora es una ley federal que aprobamos”, dijo Khanna en entrevista. “Mira, Trump se opuso durante meses, pero lo obligamos. Básicamente, logramos que la aprobara, que la firmara. Firmó mi proyecto de ley; es el tipo de transparencia que el caso Epstein tiene aquí”.

Agrego que si la Administración Trump borra nombres de los archivos y eso es demostrado, los funcionarios responsables podrían ir a prisión.

“Si alguien no revela estos archivos, va a la cárcel. Así que no se trata solo de Trump, sino de cualquier funcionario del Departamento de Justicia. Todos tienen que cumplir con la ley federal”, insistió Khanna.

Después de 427 votos a favor con uno en contra en la Cámara de Representantes, la ley fue aprobada por unanimidad en el Senado y el presidente Trump tuvo que firmarla. Además de Khanna, el proyecto fue impulsado por el republicano Thomas Massie (Kentucky).

“La ley requiere la publicación de los archivos de Epstein. Hay hombres ricos y poderosos que frecuentemente volaron a la isla de Epstein, miles de víctimas, niñas violadas por estos políticos y empresarios ricos y poderosos”, dijo Khanna. “Y estas mujeres, algunas blancas, algunas latinas, muchas latinoamericanas, algunas de Brasil, Perú, El Salvador y, por supuesto, también afroamericanas. Han sido descartadas y abandonadas durante más de una década”.

Khanna insistió en que la información revelará a los “hombres más ricos y poderosos que cometieron estos actos horribles”.

Bill Gates, fundador de Microsoft, también parece haber sido un personaje muy cercano a Jeffrey Epstein. Crédito: Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental | Cortesía

¿Cómo se debe entregar la información?

Este 19 de diciembre, el gobierno del presidente Trump debería hacer públicos los archivos del caso Epstein, informando a la población en general dónde consultarlos.

“Los archivos tienen que ser entregados al público de Estados Unidos”, dijo Khanna, agregando que no se daría información particular a congresistas. “Tienen que publicarla [la información]. La ley exige que se publique, no al Congreso”.

Este es un logro de las víctimas, dijo Khanna, pero también ayudaría a prevenir casos similares ni se destaque a los poderosos implicados en este caso.

“Las víctimas lo consiguieron, los sobrevivientes lo consiguieron, pero también que ya no nombremos becas en honor a estos hombres ricos y poderosos que pudieron haber abusado de niñas, que no formen parte de juntas directivas ni corporaciones, que no se les pongan edificios con su nombre, que exista una rendición de cuentas pública ante las personas que cometieron estos actos de odio”, expresó.

Donald Trump podría ser más cercano a Jeffrey Epstein de lo que se piensa. Crédito: Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental | Cortesía

Más fotografías reveladas

Este jueves, el grupo demócrata del Comité de Vigilancia de la Cámara, reveló un nuevo paquete de fotografías del archivo Epstein. Un paquete de 19 imágenes previas reveló otras fotos del presidente Trump junto a Epstein, convicto por tráfico sexual de menores.

El representante Robert García, miembro de mayor rango del Comité, indicó que fueron fotografías seleccionadas para brindar al público transparencia.

“Los demócratas de supervisión continuarán publicando fotografías y documentos del patrimonio de Epstein para brindar transparencia al pueblo estadounidense”, expresó García.

En el paquete previo, además de Trump se ve a su exasesor político Steve Bannon, al cineasta Woody Allen, al expresidente Bill Clinton y al multimillonario Bill Gates.

