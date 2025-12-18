Demócratas de la Cámara de Representantes publican nuevas fotos de personas ligadas al caso Epstein

Un día antes de la fecha límite establecida para que el Departamento de Justicia (DOJ) publique toda la información sobre Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores, los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes publicaron 68 nuevas fotografías donde aparecen varias personas ligadas al controversial millonario.

El caso Epstein promete sacar a la luz a muchos personajes importantes que niegan haberse involucrado con el neoyorquino que, para evitar cumplir una larga condena, se suicidó en la celda de una prisión, en agosto de 2019.

Aunque han pasado más de seis años de la muerte de Epstein, muchas de sus víctimas desean que quienes tenían tratos con él responsan ante las autoridades.

En una nueva revelación de imágenes, algunos versos de la novela “Lolita”, escrita por el ruso Vladimir Nabokov aparecen en el pie, la cadera, la columna vertebral y el pecho de una mujer cuya identidad se ignora todavía.

La revelación de nuevas imágenes del archivo Epstein incluye a varias mujeres que presumiblemente podrían ser investigadas por sus tratos con Jeffrey Epstein. (Crédito: Cortesía Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental) Crédito: Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental | Cortesía

Asimismo, en otras fotografías se aprecia al lingüista Noam Chomsky, a Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, a Woody Allen, destacado cineasta de Hollywood; a David Brooks, columnista del New York Times; e incluso a Bill Gates, fundador de Microsoft.

Este último personaje está acompañado de una mujer a quien se le cubre el rostro con rectángulo negro, pues se desconoce si figura entre las víctimas de Epstein.

Otra de las revelaciones de las fotos tiene que ver con el fragmento de una captura de pantalla de una conversación, donde una persona está hablando de enviar chicas.

“No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga exploradora que me envió algunas chicas hoy. Pero pide $1,000 dólares por chica. Te las enviaré ahora. ¿Quizás alguien le sirva a J?”, indica el texto cubriendo varios datos también con recuadros negros.

El extracto de una conversación entablada a través de la aplicación WhatsApp revela como presuntamente algunas chicas eran ofrecidas a gente dispuesta a pagar por sus servicios sexuales. (Crédito: Cortesía Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental) Crédito: Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental | Cortesía

A través de un comunicado, Robert García, representante por California y miembro de mayor rango del Comité de Supervisión, reitera que debe tratar de esclarecer quiénes más sostuvieron tratos con Jeffrey Epstein.

“A medida que nos acercamos a la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué tiene exactamente en su poder el Departamento de Justicia.

Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el Departamento de Justicia debe publicar los archivos Epstein ya”, indica parte del texto.

Sigue leyendo:

• El demócrata Robert García revela más fotos de Trump con Jeffrey Epstein

• Donald Trump firma ley que ordena la publicación de los archivos Epstein

• Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía