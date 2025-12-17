Jefa de gabinete de la Casa Blanca critica a Bondi por el caso Epstein

Susie Wiles, la jefa de gabinete del presidente Donald Trump criticó la forma como la fiscal general Pam Bondi llevó el caso de Jeffrey Epstein, pues aseguró que “se equivocó por completo” al entregar supuestos documentos secretos de Epstein en donde no había ninguna información nueva.

Wiles, de 68 años, hizo las declaraciones durante una entrevista de Vanity Fair, sorprendiendo a quien la conoce, ya que es muy discreta y no es común que hable en público. Además, comentó sobre la personalidad de Donald Trump y J.D. Vance.

“No hay ninguna lista de clientes”

“Primero les dio carpetas llenas de nada. Y luego dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba en su escritorio. No hay ninguna lista de clientes, y desde luego que no estaba en su escritorio”, afirmó la jefa de gabinete en la entrevista.

Wiles, expresó que la fiscal Bondi “subestimó la sensibilidad del tema entre los votantes y seguidores del presidente al inicio del año”, cuando entregó las carpetas a un grupo de influyentes conservadores de las redes sociales, las cuales no incluían nueva información sobre el caso.

También compartió en Vanity Fair, que “no hay pruebas” de que el expresidente Bill Clinton visitara la isla privada de Epstein, pese a que Trump lo acusó de haberlo hecho varias veces: “el presidente se equivocó”, fueron las palabras de Wiles.

Indicó que toda esa situación provocó tensiones innecesarias dentro de la administración y reforzó las teorías conspirativas en torno al caso.

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

“Artículo difamatorio”

Después de publicarse el artículo que fue dividido en dos partes, la jefa de gabinete aseguró que era un “artículo difamatorio” y que sus palabras fueron “sacadas de contexto”.

“El artículo publicado temprano esta mañana es una pieza engañosamente elaborada que me ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia”, escribió Wiles en X.

Por su parte, Bondi dijo a través de X que Wiles es una aliada cercana del presidente Trump. “Mi querida amiga lucha a diario para impulsar la agenda del presidente Trump, y lo hace con gracia, lealtad y una eficacia histórica”, escribió.

Trump no se sintió ofendido

En la entrevista para la revista, también señaló que Donald Trump tiene “una personalidad alcohólica” y describió al vicepresidente J.D. Vance como un “teórico de la conspiración”.

Donald Trump fue cuestionado al respecto y expresó que no se sintió ofendido por las supuestas declaraciones de Wiles. Mientras que, Vance defendió a Wiles y bromeó diciendo: “Solo creo en las teorías conspirativas que son ciertas”.

