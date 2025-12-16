Trump ordena nueva restricción total de ingreso a EE.UU. a siete países

El presidente Donald Trump ordenó restringir por completo el ingreso a Estados Unidos de siete países, y con ellos se suman un total de 39 naciones con restricciones parciales o completas que quieran ingresar al país. Esta medida tiene como objetivo reforzar el endurecimiento de la política migratoria y de seguridad nacional.

La medida que adoptó Trump se debe al atentado que sufrieron el pasado 26 de noviembre dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. cuando un ciudadano afgano les disparó provocando la muerte de Sarah Beckstrom.

Los nuevos países agregados a la lista

Los ciudadanos que tienen total restricción para entrar a Estados Unidos son de los países de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria.

La orden firmada por el mandatario también dejó en claro que quedan vetadas todas las personas que quieran ingresar al país con documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Nacional Palestina, declaró EFE.

La Casa Blanca sostuvo que muchos de estos países presentan “corrupción generalizada, documentos civiles fraudulentos o poco confiables y antecedentes penales difíciles de verificar, factores que complican la evaluación de riesgos para autorizar viajes a Estados Unidos”, informó The Associated Press.

Cabe recordar que la Administración Trump, ya había denegado las visas a los funcionarios palestinos que tenían previsto asistir a la Asamblea General de la ONU que se efectuó en septiembre.

Restricciones a estos países

Con relación a los países con restricción, el presidente ya había puesto restricciones parciales a los ciudadanos de Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Turkmenistán, Zambia y Zimbabue.

En junio pasado, decretó veto total para Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Los primeros países que ingresaron a esa lista son Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

“Sin información para evaluar riesgos”

Con la actual ampliación son 19 países sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, además de la Autoridad Nacional Palestina, mientras que otros 19 enfrentan restricciones parciales, mencionó EFE.

“Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son, a mi juicio, necesarias para impedir la entrada o admisión de nacionales extranjeros sobre los cuales el Gobierno de Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país”, expone la orden firmada por Trump.

