Nancy Pelosi anticipa que una mujer terminará gobernando desde la Casa Blanca

La demócrata Nancy Pelosi, quien se encuentra en la recta final de su carrera política, vislumbra que una mujer terminará siendo presidenta estadounidense en los próximos años.

Durante sus 37 años de trabajo en la Cámara de Representantes, la mujer originaria de Baltimore marcó una ruta para que otras siguieran sus pasos en la política estadounidense y ahora resulta, cada vez más común, verlas ocupando cargo de representación social no sólo en la Cámara de Representantes y el Senado, pues hasta su correligionaria de partido Kamala Harris se convirtió en la primera vicepresidenta de la nación.

Basado en ello, Pelosi proyecta que en los próximos años Estados Unidos terminará siendo gobernado por una mujer con la capacidad necesaria para detectar y resolver las necesidades de la ciudadanía.

“Siempre pensé que una mujer sería presidenta de Estados Unidos mucho antes de que una mujer fuera presidenta de la Cámara de Representante.

Este lugar es así… no es un techo de cristal, es un techo de mármol. Así que pensé: ‘Sin duda, el pueblo estadounidense está muy por delante del Congreso en cuanto a su aceptación o entusiasmo por que una mujer sea presidenta de Estados Unidos’. Tal vez no en mi vida, pero en esta próxima generación, habrá una mujer“, señaló durante una entrevista concedida al diario USA Today.

A sus 85 años, Nancy Pelosi es considerada una de las mujeres más poderosas de la política estadounidense. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Hasta el momento, dos mujeres —ambas demócratas— han asumido el reto de postularse a la presidencia. Sin embargo, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado; y Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, se encontraron en el camino al republicano Donald Trump cuya popularidad se impuso en la boleta, lo cual bajo la perspectiva de algunos analistas políticos demostró que el país quizá todavía no estaba preparado para una mandataria despachando en la Casa Blanca.

Con tres años restándole a la gestión de Donald Trump se especula que Kamala Harris podría volverse a postular representando a los demócratas para muy probablemente enfrentar a un conservador, pues ninguna republicana se observa todavía en el horizonte con el arrastre suficiente para contender por la presidencia.

Bajo este enfoque, la oportunidad de materializar la visión de Nancy Pelosi de ver a una mujer al frente de Washington hipotéticamente podría recaer en Kamala Harris, pero todo ello dependería de la confianza de una generación que, por lo menos hasta noviembre del año pasado, decidió apoyar con su voto a un hombre en lugar de a una mujer.

