Nancy Pelosi estalla cuando la cuestionan sobre su posición asumida durante el ataque al Capitolio

Nancy Pelosi, no soportó que un reportero la cuestionara sobre la posición asumida durante el asalto que sufrió el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando un grupo de manifestantes ingresó al reciento con el objetivo de impedir que se reconociera al demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales.

La expresidenta de la Cámara de Representantes le exigió callarse a Alison Steinberg, reportera de LindellTV, cuando ésta la presionó para responder si no temía ser sancionada por presuntamente haberse negado a enviar a la Guardia Nacional para contener a la turba de civiles que, hace más de cuatro años, ingresó de manera violenta al recinto con sede en Washington.

“¿Le preocupa que el nuevo comité del 6 de enero la declare responsable de ese día? ¿Por qué rechazó a la Guardia Nacional el 6 de enero?” cuestionó la reportera.

De manera sorpresiva y en un tono intimidatorio, la demócrata de 85 años le recriminó no ser una periodista seria para cuestionarla como pretendía y le pidió guardar silencio.

“¡Cállate! Yo no rechacé a la Guardia Nacional. El presidente no la envió. ¿Por qué vienes aquí con argumentos republicanos como si fueras una periodista seria?”, expresó Pelosi.

Sin embargo, la reportera volvió a encararla dejándole ver que insistiría hasta conocer la verdad sobre uno de los más bochornosos incidentes registrados en la historia estadounidense.

“El pueblo estadounidense quiere saber. Aún tenemos preguntas. Gracias”, enfatizó.

Las décadas que Nancy Pelosi lleva participando en la política estadounidense la ubican como una mujer temida hasta por sus propios miembros de partido. (Crédito: Brynn Anderson / AP)

En junio del año pasado, surgió un video donde Nancy Pelosi reconoció que, como expresidenta de la Cámara de Representantes, asumía la responsabilidad de no haber actuado de manera adecuada para hacerle frente a los disturbios en el Capitolio, el 6 de enero de 2021.

En la grabación realizada por Alexandria Pelosi, hija de la longeva demócrata, aparece la propia Nanci Pelosi en el asiento trasero de un automóvil que trata de abrirse camino para abandonar el estacionamiento del Capitolio.

“¿Por qué no estaba allí la Guardia Nacional para empezar? Claramente no lo sabían, y asumo la responsabilidad de no tenerlos preparados para más”, se le escucha a Nancy Pelosi decirle a Terri McCullough, su entonces jefa de gabinete.

Hace unas semanas, los republicanos votaron a favor de crear un nuevo comité de investigación acerca de lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

