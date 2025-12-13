Kamala Harris y Ken Martin estallan en contra de Donald Trump por los resultados de su gestión

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, y Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), arremetieron en contra del presidente Donald Trump al considerar que los resultados de su gestión han afectado a la economía de millones de estadounidenses.

Durante la reunión anual de invierno del Comité Nacional Demócrata (CND) efectuada en Los Ángeles, California, la mujer que soñaba con ser la primera mujer fungir como presidenta estadounidense criticó a Trump por haber afirmado en una entrevista que calificaba a la economía con un “A+-plus-plus-plus-plus”.

“Todos sabemos que, en medio de todo esto, la verdad y la realidad del momento es que, hace solo unos días, él dijo que la economía estaba bien, y que tenía que contar los aspectos positivos. Un más, más, más, más, más. Eso es lo que dijo cuando se le pidió que valorara la economía: un más, más, más, más, más. No hay nada positivo en todo esto”, expresó de manera sarcástica.

Ken Martin está convencido de que el hartazgo de los ciudadanos por la crisis económica generada por los republicanos se reflejará en las elecciones intermedias. (Crédito: Marc Levy / AP)

Acto seguido, la californiana que rechazó postularse para gobernar a su estado natal le demandó poner más atención a sus compañeros de partido, pues definió al triunfo de Donald Trump en las elecciones pasadas como un producto del desempeño de administraciones anteriores.

“Debemos ser sinceros y claros. Donald no es la única fuente de nuestros problemas. Él y el auge del MAGA, en mi opinión, son un síntoma de un sistema fallido que es el resultado de años de externalización y deslocalización, desregulación financiera, creciente desigualdad de ingresos, un sistema de financiación de campañas electorales quebrado y un interminable estancamiento partidista, todo lo cual ha contribuido a que lleguemos a la situación actual”, subrayó.

Por su parte, Ken Martin aseguró que las políticas impulsadas por Trump han sumido a la mayoría de la ciudadanía en una situación por demás alarmante, pues el incremento en la mayoría de los productos hace que el dinero no alcance para cubrir con las necesidades básicas lo cual no sucedía bajo el mandato demócrata.

“La mier#&… es demasiado cara. Los aranceles de Trump se están comiendo los sueldos. El hombre de la Casa Blanca está arrasando con las pequeñas empresas. El mercado laboral está muerto, los despidos están en alza, alcanzando niveles de la Gran Recesión, y Dios no quiera que seas joven y estés intentando empezar tu primera carrera profesional. Los republicanos electos de no heredaron un desastre, lo crearon. Tomaron la economía y la llevaron directamente a la cuneta. Tomaron la certidumbre y la cambiaron por el caos”, señaló.

