Ken Martin afirma que el partido demócrata todavía está en reconstrucción

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), afirma que su partido todavía experimenta una fase de reconstrucción encaminada derrotar a los conservadores en las elecciones intermedias a celebrarse el próximo año.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, el político de Minnesota se mostró cauteloso al hablar de las victorias demócratas conseguidas en las elecciones a gobernador en Nueva Jersey y Virginia.

“No sentiré que hemos salido del atolladero hasta que ganemos en 2028. Nuestro lema en la Convención Nacional Demócrata es: a todo gas, sin descanso. No descansaremos hasta noviembre de 2028 y tenemos mucho trabajo por hacer hasta entonces”, expresó.

A pesar de no haber logrado una recaudación de donantes tan grande como la conseguida por el Partido Republicano, Martin es optimista de conquistar los escaños requeridos para restarle el control a sus adversarios tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

“Hice una gran apuesta este año: pediríamos un préstamo para invertir fuertemente en estas elecciones hace un mes, y ganamos con creces. De cara al 2026, sin duda no cambiaría mi postura por la de los republicanos ni en un millón de años, porque tenemos el viento a nuestro favor”, expresó.

Bajo el liderazgo de Ken Martin, los demócratas ganaron dos elecciones para gobernador y una alcaldía. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Asimismo, el máximo responsable del DNC asegura que una combinación entre propuestas políticas acordes a las necesidades de la ciudadanía y la decepción por el trabajo de Donald Trump al frente del gobierno, pronto los pondrán de nuevo en condiciones más parejas para competir en la arena política.

“Sus aranceles están causando estragos en todo el país. La vida de la gente ha empeorado mucho más que hace un año. Llega a las elecciones con el índice de aprobación más bajo de cualquier presidente en la historia de este país.

Si hacemos nuestro trabajo y aprovechamos la oportunidad, volveremos a ganar. Estoy seguro de que volveremos a ganar”, subrayó.

Consciente de que todavía falta trabajo para unir a todos los demócratas hacia un mismo objetivo y no encarar la carrera política por separado, Ken Martin sostiene que apoyará a todos los candidatos de su partido por igual.

“Lucharemos como el demonio por quien sea ese candidato, incluyendo candidatos con los que quizás no estemos de acuerdo todo el tiempo”, asumió.

