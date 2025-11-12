Crece la desaprobación de Trump entre latinos por sus políticas económicas y migratorias

La calificación negativa del presidente Donald Trump entre los votantes latinos aumentó de 44% a 48%, debido a sus políticas económicas y migratorias, según la más reciente encuesta del Intelligence Center de My Code para La Opinión.

Pero los latinos no son el único grupo que desaprueba a la actual administración federal encabezada por Trump y el vicepresidente J.D. Vance, ya que también se expresa de ese modo el 61% de los afroamericanos y el 53% de los asiático-estadounidenses, nativos de Hawai e isleños del Pacífico (AANHPI).

“Desde la primavera de 2025, la desaprobación de Trump entre los estadounidenses multiculturales aumentó 4% y su aprobación cayó 2%”, destaca el informe.

La aprobación del presidente Trump se sitúa en 34% entre los estadounidenses multiculturales, aunque especialmente baja entre las mujeres jóvenes (18%) de entre 18 y 24 años, y su registro es más alto entre los hombres del mismo grupo (48%).

En general, los hombres de entre 18 y 44 años otorgan mejores niveles de aprobación a Trump, pero el índice entre los hombres multiculturales mayores de 45 años cae entre 27% y 29%, con una opinión similar entre las mujeres del mismo rango de edad.

¿Y la aprobación de J.D. Vance?

La calificación del vicepresidente J.D. Vance entre los votantes multiculturales se ha mantenido estable desde principios de 2025, incluyendo 26% de electores que aún no está seguro sobre el trabajo que realiza Vance.

La mayoría de los votantes latinos (41%) desaprueba el trabajo de Vance, mientras que 35% lo aprueba, y 24% dijo no estar seguro de cómo evaluarlo.

Niveles similares de desaprobación hacia Vance provienen de los votantes afroamericanos (44%) y AANHPI (45%).

“Las mujeres multiculturales otorgan a Vance el nivel más bajo de aprobación, con 24%”, revela la encuesta. “Los hombres multiculturales mayores de 45 años se muestran mucho menos impresionados por su desempeño (<30% de aprobación) que aquellos menores de 45 años (44-45%)”.

La situación económica de EE.UU.

Los votantes multiculturales (57%) consideran que la inflación de precios ha empeorado bajo el actual gobierno; 52% opina lo mismo sobre la economía en general, mientras 52% sobre la vivienda asequible.

A la pregunta “¿Qué problemas están afectando significativamente a usted y su familia?”, el 80% de los latinos respondió que la economía es su principal preocupación, incluyendo los costos y el mercado laboral.

Los votantes multiculturales también desaprueban cómo la administración Trump-Vance está respondiendo a los principales problemas del país: inflación de precios, 54%; economía en general, 48%; vivienda asequible, 57%; unidad nacional, 51%; crimen: 61%, e inmigración; 55%.

Las deportaciones

Más de la mitad (54%) de los estadounidenses multiculturales desaprueba la forma en que el gobierno maneja o responde al tema migratorio.

Los votantes latinos (55%) registran el nivel más alto de desaprobación de las acciones migratorias, seguidos por los afroamericanos (54%), AANHPI (52%) y LGBTQIA+ (52%).

“El 43% de los estadounidenses multiculturales desaprueba la actual aplicación de las deportaciones por parte del gobierno”, indica el reporte. “Desde la primavera de 2025, los estadounidenses multiculturales se muestran 4% más críticos hacia la gestión del gobierno de Trump en materia de deportaciones”.

Cerca del 38% de los encuestados multiculturales dijo conocer a alguien afectado por las políticas migratorias de Trump, incluidas operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o cambios en los procesos legales administrados por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Sin embargo, los datos netos muestran que los miembros de la comunidad LGBTQIA+ son los más afectados (51%), seguidos por los latinos (44%), afroamericanos (35%) y AANHPI (28%).

Aproximadamente 29% de la población no multicultural también reportó conocer a alguien afectado por las políticas migratorias del gobierno.

Camino hacia la ciudadanía

El 71% de los estadounidenses multiculturales apoya una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, aunque 38% también respalda reforzar las medidas de seguridad fronteriza.

Los latinos, AANHPI y LGBTQIA+ son los grupos con mayor porcentaje a favor de reformar las políticas migratorias y crear un camino hacia la ciudadanía. En contraste, 66% de los afroamericanos y de los no multiculturales también apoya esa medida.

Además, el informe indica que “los afroamericanos son 6% más críticos con la práctica del gobierno de detener a personas sin antecedentes criminales que en la primavera de 2025”.

Aun así, se mantienen por debajo (41%) de los AANHPI estadounidenses, que son los más desaprobatorios (48%), seguidos por los LGBTQIA+ (46%) y los latinos (43%).