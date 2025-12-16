Donald Trump sorprende al anunciar un inesperado discurso dirigido a la nación

Con muchos asuntos pendientes por resolver, tanto a nivel local como internacional, el presidente Donald Trump sorprende al solicitarle a los ciudadanos estar atentos a un inesperado discurso que les dirigirá este miércoles por la noche en un horario de máxima audiencia.

El republicano de 79 años cuyo índice de aprobación hacia su desempeño al frente de la Casa Blanca está cayendo, invitó a los estadounidenses a sentarse frente a su televisor para escucharlo atentamente durante algunos minutos en punto de las 9 p. m. (hora del este).

“Compatriotas estadounidenses: daré un DISCURSO A LA NACIÓN mañana por la noche, EN VIVO DESDE LA CASA BLANCA, a las 9 p. m., hora del este de EE. UU. Espero verte pronto. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!”, escribió en la plataforma Truth Social.

Cerca de cumplirse un año de su retorno a Washington, el mandatario de la nación ha sido objeto de críticas debido a su posición asumida como mediador de conflictos internacionales, por la persecución de inmigrantes que ordenó para llevar a cabo lo que denominó como la mayor deportación de inmigrantes, por su política arancelaría implementada a más de un centenar de países, pero sobre todo por la debilidad que muestra la economía estadounidense, con el desempleo aumentando ligeramente.

El cierre de año no resultó como Donald Trump esperaba, pues la economía continúa aletargada con los precios de la mayoría de los productos incrementándose. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Sin embargo, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anticipó que el presidente hablará sobre sus logros desde que asumió la responsabilidad de volver a gobernar al país y acerca de sus planes.

“Lo mejor está por venir, como suele decir, y por eso se dirigirá al país para hablar de todos sus logros históricos del año pasado y tal vez adelantar algunas políticas que vendrán el año entrante, mientras nos acercamos a la temporada navideña”, expresó.

A pesar de que, durante su primer mandato, el presidente sólo pronunció tres discursos en vivo y desde la Oficina Oval, ninguno de ellos fue sobre el final del año, así que marcará un precedente para su gestión.

La ocasión más reciente en que el magnate neoyorquino se dirigió a la nación ocurrió el mes pasado, después de que dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fue heridos por un afgano en Washington a unas cuadras de la Casa Blanca.

Sigue leyendo:

• Donald Trump está considerando reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa

• Gavin Newsom define a Donald Trump como “el presidente más destructivo” en la historia del país

• Una encuesta a republicanos asegura que Trump “está yendo demasiado lejos” con las deportaciones