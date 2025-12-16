Una encuesta a republicanos asegura que Trump “está yendo demasiado lejos” con las deportaciones

Un número creciente de republicanos considera que el presidente Donald Trump está excediéndose en sus esfuerzos por deportar a inmigrantes indocumentados, según una reciente encuesta del Pew Research Center realizada entre el 6 y el 16 de octubre. La mayoría de los adultos estadounidenses también ve negativamente la política migratoria de la administración.

Trump regresó a la presidencia en enero con la promesa de combatir la inmigración ilegal. Desde entonces, su administración ha intensificado las redadas y deportaciones, perturbando comunidades en todo el país. Las acciones forman parte de su agenda de deportaciones masivas, con el objetivo de cumplir la promesa de campaña que lo llevó al poder.

Aunque la mayoría de los republicanos continúa apoyando la ofensiva migratoria de Trump, la nueva encuesta sugiere que este tema, clave en su elección, podría erosionar el respaldo al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de 2026, tras una serie de victorias demócratas recientes en contiendas estatales y federales.

Opiniones divididas dentro del Partido Republicano

Según Pew Research Center, el 53% de los encuestados considera que la administración Trump está haciendo “demasiado” en deportaciones, mientras que el 36% opina que es “aproximadamente lo correcto” y un 10% cree que se hace “muy poco”. Entre republicanos, un 20% opina que se ha excedido, frente al 13% registrado en marzo.

La mayoría de los republicanos y simpatizantes del partido (64%) considera que la administración está haciendo “lo justo”, mientras que un 16% opina que no hace lo suficiente. Los republicanos hispanos son más críticos: el 47% afirmó que se hace demasiado, frente al 28% en marzo, mientras que entre los republicanos blancos solo un 13% mantiene esa percepción.

En cuanto a la deportación de inmigrantes, las diferencias también se marcan por partido y raza. El 56% de los republicanos opina que todos los indocumentados deberían ser deportados, mientras que un 39% cree que solo algunos deberían serlo. Entre demócratas, el 62% apoya la deportación parcial y el 30% opina que ninguno debería ser deportado.

Los republicanos blancos muestran mayor inclinación a deportar a todos los indocumentados (63%) frente a solo el 28% de los republicanos hispanos y el 38% de los asiáticos. Desde enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que más de 2.5 millones de inmigrantes han abandonado el país, incluyendo 605,000 deportados y 1.9 millones que se autodeportaron voluntariamente.

Costas Panagopoulos, profesor de ciencias políticas en la Universidad Northeastern, indicó que la popularidad de Trump parece declinar incluso entre sus seguidores más leales de MAGA. La percepción de ineficiencia en la administración, combinada con comentarios y acciones cuestionables, estaría afectando su respaldo.

Trump defendió sus políticas durante la ceremonia de la Medalla de Defensa Fronteriza, destacando la autodeportación como un logro histórico. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la administración ha arrestado a más de 595,000 inmigrantes indocumentados, enfatizando que quienes permanecen en el país deben irse o enfrentar arrestos y prohibiciones de regreso.

Se espera que la opinión republicana sobre la ofensiva migratoria fluctúe a medida que avance la presidencia de Trump. Con las elecciones intermedias de noviembre de 2026 en el horizonte, el impacto de estas políticas podría influir significativamente en el panorama político nacional.