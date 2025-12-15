Cómo funciona ‘VeriWatch’, el reloj de ICE que monitorea a los inmigrantes a tiempo completo

Entre las estrategias que ha implementado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una de las más recientes consiste en el uso de relojes inteligentes llamados VeriWatch. Estos dispositivos funcionan para monitorear a los inmigrantes que tienen procesos migratorios en curso.

Según detalla The Guardian, los relojes están destinados a los inmigrantes inscritos en el programa de Alternativas de Detención (ATD) y ofrece un rastreo 24/7 (a tiempo completo) para no recurrir a la detención física, es decir, al arresto.

El programa ATD está diseñado para permitir que los inmigrantes permanezcan en sus hogares mientras esperan el resultado de sus casos migratorios. En lugar de estar detenidos, los participantes deben someterse a un monitoreo intensivo que garantice su cumplimiento con el proceso de inmigración.

Las opciones de supervisión incluyen el uso de monitores de tobillo o relojes inteligentes, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

¿Cómo funciona el reloj inteligente VeriWatch?

El VeriWatch, un reloj inteligente fabricado por la empresa BI Inc., está equipado con varias funcionalidades avanzadas que permiten un monitoreo constante y preciso las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El dispositivo incluye características como:

Monitoreo GPS: Permite a ICE rastrear la ubicación del usuario en tiempo real , asegurándose de que se encuentren dentro de los límites establecidos para su liberación.

Permite a ICE , asegurándose de que se encuentren dentro de los límites establecidos para su liberación. Identificación facial: Utiliza tecnología avanzada para confirmar la identidad del usuario en determinados momentos, garantizando que la persona registrada en el programa sea la que está siendo monitoreada.

Utiliza tecnología avanzada para en determinados momentos, garantizando que la persona registrada en el programa sea la que está siendo monitoreada. Mensajería directa y notificaciones push: El reloj tiene la capacidad de enviar mensajes directos y notificaciones de ICE al usuario, lo que facilita la comunicación inmediata sobre cualquier requerimiento o cambio en el proceso migratorio.

“Estos dispositivos de monitoreo GPS de pulsera complementarían las capacidades existentes de ATD para los extranjeros que califican para el expediente de no detenidos de una manera menos intrusiva, lo que mejoraría el cumplimiento de los participantes en el proceso de inmigración”, explicó Corey A. Price, Director Ejecutivo Asociado de ERO (Oficina de Detención y Deportación), división de ICE.

Aunque el VeriWatch se presenta como una opción menos invasiva que el monitor de tobillo, sigue siendo una herramienta de control constante. Los inmigrantes que forman parte del programa ATD deben cumplir con estrictas reglas de localización y disponibilidad.

Te puede interesar:

· Juez de Wisconsin es investigado por ayudar a inmigrantes a evadir autoridades federales

· Administración de Trump respalda que TSA comparta lista de pasajeros con ICE

· ICE arresta a inmigrante en plena entrevista para su Green Card por matrimonio