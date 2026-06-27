Tristeza en Argentina por la muerte de la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

Después de 74 horas de búsqueda ininterrumpida entre estructuras colapsadas, fue confirmada la muerte de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo en una de las zonas afectadas por los terremotos que golpearon el norte de Venezuela. La información puso fin a días de expectativa y movilización que habían reunido a vecinos, voluntarios y equipos de rescate alrededor del edificio donde permanecían atrapadas las víctimas.

Trejo, delantero del Club Sport Marítimo y exjugador de Zacatepec en México, se encontraba en Caracas disputando un compromiso con su equipo cuando ocurrieron los sismos del pasado 24 de junio. Al regresar a La Guaira descubrió que el edificio Cumanagoto, ubicado en Playa Grande y donde residían su esposa Yanina y sus hijos Aarón y Ainhoa, había colapsado completamente.

ATENCIÓN: luego de 74 horas de intensa búsqueda, incluso con la presencia en unos momentos, de los rescatistas salvadoreños, todo el trabajo ha sido en vano



Toda la familia del futbolista argentino Lucas Trejo fue encontrada muerta pic.twitter.com/8g4ltGA4Ev — Jair Pineda (@jairspineda) June 28, 2026

Durante los días posteriores al desastre, el futbolista permaneció en la zona siguiendo de cerca las labores de búsqueda y pidiendo apoyo para acelerar las operaciones de remoción de escombros. Según los reportes difundidos, incluso hubo participación temporal de rescatistas salvadoreños dentro del operativo.

La esperanza permaneció durante horas debido a algunos indicios encontrados en el lugar y a que el vehículo de la familia seguía estacionado dentro del complejo residencial.

Días antes del desenlace, José Luis Trejo había relatado el momento que atravesaba su hijo. “Lucas le dijo a su mamá que está destruido. Cuando volvió de jugar en Caracas encontró el edificio completamente derrumbado”, explicó.

Una tragedia que golpea a miles de familias

El caso de Trejo se convirtió en uno de los rostros más visibles de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el miércoles.

Vecinos, familiares, periodistas, voluntarios y organismos de rescate se movilizaron para intentar localizar con vida a los ocupantes del edificio. La búsqueda mantuvo atención tanto en Venezuela como en Argentina por el vínculo del futbolista cordobés con la comunidad deportiva.

De acuerdo con el balance más reciente divulgado en Caracas, el número de víctimas fatales asciende al menos a 1.430 personas. Además, se reportan 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas como consecuencia del desastre.

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU indicó el viernes, a través de su portavoz Zoe Brennan, que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

En paralelo, una evaluación satelital preliminar elaborada mediante el sistema de Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que los daños en viviendas, vehículos, edificios, comercios y otros activos económicos alcanzarían unos 6.700 millones de dólares.

La confirmación del fallecimiento de la familia de Lucas Trejo se suma a una tragedia que continúa dejando nuevas cifras y operaciones de rescate mientras avanzan los trabajos entre los escombros en distintas zonas del país.

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