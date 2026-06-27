La selección de Uruguay habría sido castigada y abandonada por sus directivos

La eliminación de la selección de Uruguay en el Mundial 2026 habría generado el enojo, intransigencia y represalias de los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre el cuerpo técnico y jugadores charrúas al cancelar el charter de Estados Unidos a Uruguay.

La decisión habría afectado a todos los integrantes del seleccionado charrúa, que habrían tenido que buscar vuelos por su cuenta para viajar a sus diferentes destinos, algunos de ellos para reportarse con sus equipos en Europa y otros de regreso al país sudamericano para iniciar su periodo de vacaciones.

??? ???????? | The Uruguay Football Association decided to CANCEL the private plane for the squad! ???



Every single player will return on a commercial flight following their exit from the World Cup, reports @MartinCharquero. pic.twitter.com/aG2v9NejHM — EuroFoot (@eurofootcom) June 27, 2026

Antes de la eliminación, los dirigentes de la AUF habían garantizado el regreso en vuelo charter bajo la consigna de que si ganan, lo hacen todos y si pierden, lo mismo, pero al final, el golpe del tropiezo con España y la relación tan tirante entre los jugadores y Marcelo Bielsa, decidieron cancelar el traslado especial.

Con esta determinación, los futbolistas viajarán en vuelos comerciales y con itinerarios distintos. Algunos regresarán directamente a los países donde militan con sus clubes para incorporarse a la pretemporada, mientras que otros harán escala en Uruguay para disfrutar de unos días de descanso antes de retomar su actividad profesional.

Mientras tanto, en el entorno de Uruguay se sigue manejando el ambiente tan caldeado que se generó entre Bielsa, que reconoció en días pasados que era una persona muy tóxica y demasiado negativa para las personas que están cerca de él, pues de los dichos pasaron a los hechos y el equipo terminó partido.

Un grupo encabezado por los líderes como Valverde, Rochet, Muslera, Cannobio y Darwin Núñez, perdió la relación y el equipo se vio desarticulado al grado de que cada quien quiso ganar la guerra por su lado.

SE ACABÓ EL MUNDIAL? Y TAMBIÉN LOS PRIVILEGIOS.



La selección de Uruguay pasó de viajar en vuelos privados a regresar en vuelos comerciales después de que la AUF cancelara el vuelo chárter. pic.twitter.com/1hlVofgoVA — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 27, 2026

La eliminación quedó consumada tras la derrota por 1-0 frente a España, resultado que dejó sin posibilidades matemáticas a Uruguay de avanzar a los dieciseisavos de final. Aunque el equipo ofreció resistencia durante varios lapsos del encuentro, no encontró la contundencia necesaria para cambiar la historia y terminó despidiéndose antes de lo esperado.

¿Seguirá Bielsa?

Aunque en días pasados se manejó que Marcelo Bielsa habría anunciado su desvinculación con el seleccionado uruguayo, los mandos de la AUF llevarán a cabo un análisis del rendimiento de la selección y la planificación para el próximo proceso mundialista.

? ????????: The Uruguayan Football Federation has decided to cancel the charter flight they ordered for the national team.



Each player will now return from the World Cup on commercial flights after their elimination.



? @MartinCharquero pic.twitter.com/yIf61azwsy — The Touchline | ? (@TouchlineX) June 27, 2026

En este análisis no se descarta la continuidad del “Loco”, pero parece una postura muy lejana, sobre todo por la lucha interna de egos que generó la personalidad del controvertido estratega argentino, pero con todo eso, se asegura que las cosas buenas superaron a las malas.

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