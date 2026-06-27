Josh Peck revela cuánto ganó realmente en “Drake & Josh”

El actor Josh Peck, conocido por su papel en la exitosa serie juvenil de Nickelodeon “Drake & Josh”, reveló detalles sorprendentes sobre sus ingresos durante su etapa como estrella infantil. En una entrevista en el podcast “Financial Tea with Mrs. Dow Jones”, el actor de 39 años desmitificó la idea de que los actores de series exitosas quedan automáticamente “adinerados” para toda la vida.

Peck comenzó su carrera en Nickelodeon con $3,000 por episodio en “The Amanda Show”. Posteriormente, durante los cuatro años y aproximadamente 60 episodios que duró Drake & Josh, su salario aumentó a una media de $15,000 por episodio. Esto se tradujo en un total bruto de unos $900,000 por toda la serie.

Sin embargo, el actor aclaró que esta cifra no refleja lo que realmente ingresó en su bolsillo. “Entre agente, mánager e impuestos, nos quedamos con la mitad”, explicó Peck.

Tras estos descuentos, el ingreso anual real fue de aproximadamente $125,000 al año, una cantidad que, aunque considerable, no es suficiente para dejar de trabajar para siempre.

“La gente siempre asume que fue mucho más y que nunca tendríamos que trabajar de nuevo. Pero, por supuesto, si ganaras el salario de un dentista, no podrías dejar de trabajar después de cuatro años“, comparó el actor.

Inseguridad financiera como motor

Peck también compartió que, al crecer con una madre soltera en una situación económica inestable, se convirtió en el sostén principal de su familia desde muy joven.

Esta experiencia marcó profundamente su relación con el dinero. “Si tienes grabado en ti que nunca quieres volver a estar en la ruina, correrás como si te ardieran los pantalones todo lo que puedas, y yo lo he hecho”, confesó. “Siempre vi en mí mismo una profunda inseguridad financiera que impulsaba todo lo que hacía”.

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