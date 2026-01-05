Eugenio Derbez entre las celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast

En un movimiento que sorprendió a muchos de la comunidad digital, Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, anunció el lanzamiento de una competencia sin precedentes que reúne a más de 30 celebridades de la música, el deporte y el entretenimiento. Entre los nombres más destacados se encuentra el actor y productor mexicano Eugenio Derbez, quien representará el talento latino en este desafío global.

​El evento, organizado en colaboración con el comediante estadounidense Kevin Hart, tiene como objetivo principal la filantropía. Los participantes se enfrentarán en una serie de retos físicos y mentales para obtener un premio de un millón de dólares, el cual será destinado íntegramente a causas benéficas elegidas por los ganadores.

​

​Además de Derbez, en la competición participarán artistas como el DJ Diplo, la cantante Alessia Cara, el actor Josh Peck, y agrupaciones musicales como 5 Seconds of Summer y The Chainsmokers. También figuran leyendas del deporte como el basquetbolista Dwight Howard y otras personalidades de la televisión como Howie Mandel.

​El estreno del video de esta competición video está programado para estrenarse el próximo miércoles 7 de enero a través del canal de YouTube de MrBeast.

La fecha no es coincidencia, ya que ese mismo día se lanzarán en Amazon Prime Video los primeros episodios de Beast Games 2, la segunda temporada de su ambicioso reality show que busca romper nuevos récords de audiencia.

​Con esta participación, Eugenio Derbez reafirma su relevancia en la escena internacional, sumándose a los proyectos de un creador contenido que cuenta con más de 450 millones de suscriptores en YouTube y que continúa redefiniendo los límites del entretenimiento digital y la ayuda social.

