Eugenio Derbez reacciona a las declaraciones de Victoria Ruffo sobre su paternidad

Todo parece indicar que la tregua que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo pactaron luego del nacimiento de su nieta Tessa ha quedado atrás, pues a solo unos días de que la primera actriz lanzara fuertes críticas sobre la labor de padre del comediante, este ha lanzado una respuesta contundente. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una atropellada llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el protagonista de “CODA” y “No se aceptan devoluciones” se volvió el blanco de cuestionamientos sobre los rumores de una supuesta infidelidad a Dalilah Polanco, así como de la reciente entrevista de Ruffo.

A propósito de este último tema, el mexicano no tuvo reparo en dar una breve, pero contundente respuesta que tuvo como finalidad poner fin a la polémica y no seguir alimentando la narrativa de enemistad con la madre de su hijo José Eduardo.

“Ya no caigo en las provocaciones tampoco de Victoria”, aseguró Eugenio Derbez luego de que una de las reporteras que lo siguió durante su camino por el aeropuerto le mencionara los comentarios que Victoria Ruffo emitió con respecto a su labor como padre.

Y es que no podemos olvidar que en entrevista con el programa matutino “Sale el Sol”, la denominada ‘reina de las telenovelas’ rememoró la infancia de su primogénito, argumentando que en esa época fungió un papel de madre soltera debido a la ausencia de Derbez.

“Sí me dediqué yo más a mi hijo que él. Trabajó mucho, trabajó más que estar en familia (…) Ahora es más compañero, más amigo, papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora“, indicó durante su charla con el show de espectáculos.

Por su parte, el propio José Eduardo Derbez, fruto de la relación entre las dos estrellas de la pantalla chica, se sumó a la conversación y calmó los dimes y diretes defendiendo a su padre: “Él hace lo que puede… No nos enfrasquemos en cosas de hace tantos años”, pidió.

