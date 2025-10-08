Victoria Ruffo opina sobre Eugenio Derbez y su faceta como papá: “Nunca ha sabido serlo”

Siempre frontal y sin miedo a expresar su opinión, la actriz Victoria Ruffo reflexionó sobre los primeros años de vida de su hijo José Eduardo Derbez, así como del papel de mamá soltera que adoptó debido a las circunstancias de su separación con el actor Eugenio Derbez. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una serie de declaraciones emitidas al programa matutino “Sale el Sol”, la denominada ‘reina de las telenovelas’ rememoró la infancia de su primogénito y afirmó que durante sus primeros años de vida se enfocó completamente en su crianza: “Sí me dediqué yo más a mi hijo que él”, dijo haciendo referencia a la poca convivencia de Eugenio con José Eduardo Derbez.

Por el contrario, en su charla argumentó que el productor de “La Familia P.Luche” mantuvo como prioridad su vida profesional: “Trabajó mucho, trabajó más que estar en familia”, contó.

Sin embargo, hoy por hoy, padre e hijo mantienen un lazo que se fortalece cada vez más: “Ahora que son grandes sus hijos se lleva muy bien con ellos, comparte más con ellos que cuando eran chicos, yo hablo de lo mío, de los demás niños yo no sé, ni me meto ni quiero problemas”, advirtió la famosa.

Y aunque desde el nacimiento de su nieta Tessa, las estrellas del mundo del entretenimiento han limado sus asperezas, Victoria Ruffo no dudó en expresar su opinión sobre la evolución de su ex pareja en su faceta como padre: “Ahora es más compañero, más amigo, papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora”, sentenció.

Al poner sobre la mesa la posibilidad de que este cambio se vio motivado con la llegada de Aitana, hija que el comediante comparte con su esposa Alessandra Rosaldo, la histrionisa de 63 años concedió que: “Ojalá que sí porque de los errores se aprende y si tiene la oportunidad otra vez de tener alguien un hijo chiquito y aprovecharlo, pues ojalá“.

Victoria Ruffo zanjó el tema en una nota positiva: haciendo mención de la gran labor que José Eduardo Derbez ha asumido desde que dio la bienvenida a su hija Tessa: “Cuando uno es papá ya tienes otra responsabilidad, entonces tienes que cambiar muchas cosas”, reiteró.

