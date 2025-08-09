Victoria Ruffo explica por qué no quiere trabajar con Eugenio Derbez

¡El drama y la comedia de la familia Derbez-Ruffo continúan! En una reciente entrevista en el programa ‘Pinky Promise’, Victoria Ruffo y su hijo, José Eduardo Derbez, revelaron detalles que han avivado las llamas de la curiosidad de los fans. La pregunta que todos se hacían era: ¿veremos alguna vez a Victoria en el reality show de los Derbez? La respuesta fue tan directa como divertida, afirmando que, en primera instancia, “sería un desastre”.

Cuando Karla Díaz le preguntó a la “reina de las telenovelas” si trabajaría con su expareja, ella fue contundente: no cree que eso vaya a suceder. Sin embargo, puso una condición muy clara que desató las risas de todos.

“Si me paga bien, sí, pero como es codo, no me va a pagar bien, entonces no creo que yo vaya”, declaró Ruffo, dejando claro que un reencuentro en pantalla con Eugenio tiene un precio, y no es precisamente bajo. Con un tono de humor, la actriz insinuó que la famosa tacañería de Derbez sería el principal obstáculo para que el público los vea juntos en el reality.

La química de José Eduardo con su mamá

Mientras el tema de sus padres dominaba la conversación, José Eduardo también fue cuestionado sobre con cuál de los dos tiene una relación más cercana. Sin dudarlo, el actor confesó que su vínculo con Victoria es mucho más fuerte.

“Con mi mamá, mil veces; hay más confianza, platicamos mucho más. Es muy diferente, porque crecí con ella”, afirmó. A diferencia de la relación con su padre, con quien se reencontró más tarde en su vida, el lazo con su madre se forjó desde la infancia, creando una conexión más profunda y fluida.

La única vez que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se han visto las caras en los últimos años fue durante un momento muy especial: el nacimiento de su nieta, Tessa. José Eduardo describió ese instante como “muy mágico” y un momento de paz familiar.

A pesar de que el evento fue un éxito, José Eduardo ha sido claro al pedir que se dejen de lado las especulaciones sobre un nuevo reencuentro. Aunque sus padres pusieron sus diferencias de lado por el bien de la familia, el actor cree que cada uno seguirá su propio camino y que es poco probable que compartan de nuevo el mismo proyecto.

Seguir leyendo: