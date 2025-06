Victoria Ruffo no quiere reencontrarse con Eugenio Derbez en el cumpleaños de su nieta

A pesar de que ambos posaron juntos para la lente tras el nacimiento de Tessa, su primera nieta, la actriz Victoria Ruffo dejó en claro que no le interesa repetir la famosa foto con Eugenio Derbez durante la próxima fiesta de cumpleaños de la bebé.

La reconocida actriz compartió en entrevista que espera no reencontrarse con su ex y con los Derbez en la fiesta de cumpleaños de su nieta, al asegurar que prefiere que Tessa tenga una fiesta con los Derbez y otra con los Ruffo.

“No me gusta compartir con ellos, mejor que ellos compartan otro día”, respondió la celebridad ante los cuestionamientos de la prensa sobre el próximo cumpleaños de Tessa.

Aunque su respuesta fue contundente, Victoria Ruffo la acompañó de una sonrisa, con lo que dejaría entrever que no le molesta del todo volver a ver a su ex.

Victoria Ruffo confirmó, por otro lado, que su hijo y su nuera ya le hicieron llegar su respectiva invitación para la fiesta de su nieta.

“Tessa, el lunes 30, cumple un año de vida. Me manda la invitación mi hijo y digo: ‘No lo puedo creer, un año la niña’. Se fue muy rápido”, continuó.

La actriz fue cuestionada sobre este tema durante un breve encuentro que tuvo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, causando sorpresa de que se le viera en silla de ruedas, pero todo tiene una razón de ser.

“Tengo hernias lumbares y cervicales; no es que no pueda caminar, si puedo. Lo que pasa es que luego son distancias muy largas y, obviamente, me da. Prefiero mejor así y no me daño, y mis hernias ahí seguirán”, respondió.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre la primera fiesta de cumpleaños de Tessa, quien nació producto de la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

