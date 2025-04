Victoria Ruffo desmiente haberle comprado los lentes caros a su hijo José Eduardo

Victoria Ruffo no se quedó callada ante las recientes declaraciones de su expareja, Eugenio Derbez, quien hizo alusión a los costosos lentes que lució su hijo en común, José Eduardo Derbez. En el programa De Primera Mano, la actriz respondió de forma tajante: “Ese nada más abre la ‘bocota’”, refiriéndose al reconocido comediante.

La controversia surgió luego de que José Eduardo recibiera críticas en redes sociales por unos anteojos de diseño poco convencional, cuyo precio supera los 30 mil pesos —aproximadamente 1,500 dólares, según reseñaron medios mexicanos. El video en el que aparecía con los lentes se viralizó rápidamente, generando comentarios divididos entre los internautas.

Al ser cuestionado sobre el tema, Eugenio Derbez insinuó que los lujosos lentes no habían sido comprados por su hijo: “Bueno, sí, ahí ya no me meto yo, pero según entiendo, todo eso no se lo gasta él, sino que son regalos de su mamá”, comentó el protagonista de No se aceptan devoluciones.

Ante esta insinuación, Ruffo no tardó en responder en el mismo programa:“Ese nada más abre la ‘bocota’. No, fíjate que gracias a Dios, desde hace muchos años mi hijo ya no depende de mí”, aseguró con firmeza.

La actriz también defendió el derecho de su hijo a disfrutar de sus gustos personales:

“Si él tiene esos gustos y tiene con qué, pues que lo haga, para eso trabaja. A veces uno dice: ‘Híjole, tengo ganas de este vestido o de estos lentes’, y si puedes ahorrar y cómpratelos, ¿por qué no?”

Ruffo se prepara para regresar a las telenovelas

Victoria Ruffo pasó mucho tiempo fuera de las cámaras y de las telenovelas, pero la buena noticia es que estará de regreso de la mano con TelevisaUnivisión. La primera actriz será la protagonista de la nueva novela de José Alberto “El Güero” Castro.

En una entrevista exclusiva para ‘Hoy’ comentó: “Ya se está planeando todo para hacer el año que entra, algo con El Güero Castro. Es lo único que puedo adelantar”.

Aún se desconocen todos los detalles de la nueva telenovela, pero se espera que sea un gran y novedoso proyecto.

