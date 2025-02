Victoria Ruffo habló sobre la polémica de Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Cada vez son más los famosos que deciden pronunciarse sobre la polémica que envuelve a Maribel Guardia y su ex nuera, Imelda Tuñón por la custodia del pequeño Julián. Ahora fue turno de la primera actriz Victoria Ruffo, quien decidió compartir su postura ante la situación y revelar uno que otro detalle al respecto. ¡Te contamos lo que dijo!

En una entrevista retomada por el programa “Ventaneando”, la protagonista del melodrama “Corona de Lágrimas” reveló que si bien no ha tenido la oportunidad de hablar con la costarricense, cuenta con todo su apoyo en este momento de incertidumbre.

“No he podido hablar con ella, pero como su amiga que soy, le guardo todo mi respeto y mi opinión. La quiero mucho, sí me gustaría poder abrazarla con todo mi cariño. Yo la apoyo en todo lo que haga“, detalló ante los micrófonos del show.

Bajo esta misma tesitura, Victoria Ruffo aceptó que hoy más que nunca empatiza con Maribel Guardia, pues hace unos meses se convirtió en abuela de Tessa, hija de José Eduardo Derbez, y su bienestar es su prioridad.

“Yo lo que sí le digo a la gente, es que no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a meterse en una cuestión que es totalmente privada y solo de ellas“, explicó la reconocida histrionisa.

Para finalizar su intervención, Victoria Ruffo exhortó al público a no alimentar los dimes y diretes con respecto a la difícil situación que atraviesa su compañera de escena, esto por el bienestar de su nieto Julián.

“Lo único que le pediría a la gente, es que no opine, que no se metan, porque este es un problema de ellas y son ellas las que tienen que solucionarlo“, sentenció la estrella de la pantalla chica.

