Imelda Tuñón presenta denuncia en la Comisión de Derechos Humanos

Ante la denuncia que hizo hace casi dos semanas la actriz Maribel Guardia por violencia familiar en contra de su nuera Imelda Tuñón, ésta se sometió a exámenes toxicológicos -cuyos resultados fueron negativos-, pero también denunció en la Comisión de Derechos Humanos, pues desea estar de nuevo con su pequeño hijo José Julián, quien permanece con su abuela.

Imelda Tuñón destrozó un auto al manejar en estado de ebriedad, según Maribel Guardia

Entrevistado para el programa de televisión “De Primera Mano”, Ricardo Márquez, abogado de Tuñón, habló al respecto: “Ya se realizaron las acciones familiares. Al inicio se tomó una mala vía (en el proceso), porque si había controversia familiar tendría que haberse hecho ante un juez de lo familiar, no ante un Ministerio Público. Sin embargo, nosotros ya hicimos las acciones para que se restituya por parte del juez familiar. Se realiza directamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la finalidad de tomar las anomalías que existieron al inicio del procedimiento, y ya ellos son los que se encargarán de estar supervisando tanto a la Fiscalía como al caso en general”.

Nuera de Maribel Guardia reacciona a la demanda de la actriz

En los últimos días Imelda ha aportado pruebas que se han adjuntado a la carpeta de investigación. “Esta fue una entrevista simplemente”, comentó el abogado. “Una comparecencia ante el Ministerio Público. Desde que pasó la citación de Imelda (ella) no había tenido acceso como tal a la carpeta. Agregamos datos de prueba y evidencia a su favor…para acreditar que no existe esa violencia con el menor”.

El 30 de enero Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa en la que informó que José Julián estará viviendo con ella al menos tres meses más, porque así lo consideró la Fiscalía de la Ciudad de México. Ella expuso que su nuera tiene supuestos problemas de adicciones, y que cuando lleve una vida sana, la ley decidirá si se encarga de su hijo.

Márquez también comentó que “ya se solicitó la restitución del menor a Imelda. Tenemos que esperar a lo que resuelva la agencia. Lamentablemente en estos casos a quien le toca investigar es a la Fiscalía. De hecho, Imelda no tendría por qué estarse defendiendo, porque ella goza del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, ante la omisión de estos actos el día que fue traída a la Fiscalía, pues se tienen que hacer actos privados para acreditar que no es así…la custodia es de la madre, entonces ella no ha perdido guarda y custodia”.

Tras las declaraciones de Maribel Guardia, Imelda Tuñón recurrió a su cuenta de Instagram para escribir un mensaje en el que pide ver a su hijo: “No eres mi madre y no eres Dios, no me puedes condicionar utilizando a mi hijo para “castigarme”, es una persona, no un objeto! Ya van 10 días, ya probé mi inocencia, quiero a mi bebé!”

