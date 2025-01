Nuera de Maribel Guardia reacciona a la demanda de la actriz

A solo unas horas de haberse dado a conocer la demanda interpuesta por la actriz Maribel Guardia en contra de la madre de su nieto, Imelda Tuñón, la joven ha decidido pronunciarse sobre la situación y responder contundente ante los señalamientos de preocupación por la integridad de su hijo.

En un encuentro reciente con la prensa a las afueras de la Fiscalía, la viuda de Julián Figueroa desestimó las aseveraciones de la costarricense y afirmó que los malos tratos hacia su persona iniciaron cuando descubrió una infidelidad por parte de su esposo, Marco Chacón.

“Desde que descubrí la infidelidad de Marco Chacón con una ex alumna suya, bueno a partir de ahí sí se fracturó la relación (…) Marco fue el primero que me mencionó esto de: ‘Seguro te drogas’. Yo creo que viene desde toda la tierra que trae en mi contra desde su infidelidad. Estuvo saliendo 2 o 3 años con una ex alumna suya de la universidad“, dijo con respecto a los señalamientos por un presunto abuso se sustancias.

Sumado a esto, Imelda Tuñón sugirió que la razón detrás de esta demanda es una “venganza” por parte de Maribel Guardia luego de comunicarle sus planes de mudarse del domicilio que compartían.

“No sé si sea una venganza o tenga que ver que estuvimos nada más una semana y nos quisimos ir de la casa”, declaró la joven de 28 años. “Ya había hablado con mi psiquiatra, con mi abuela y con muchas personas que me dijeron que era momento de retirarme porque van a ser casi dos años del fallecimiento de Julián“.

“La misma abogada cuando me estaban leyendo todo lo que denunció me dijo, ‘está hecho con mucho dolo’. Esto va en contra tuya no es nada más porque sí“, aseguró.

Imelda Tuñón advirtió que emitirá orden de restricción contra Maribel Guardia

Antes de finalizar su charla con la prensa, Imelda Tuñón indicó que está lista para contraatacar a la cantante por la vía legal, razón por la que ya planea emitir una querella y orden de restricción.

“Yo la voy a demandar y le voy a poner una orden de restricción a ella y a Marco Chacón“, dijo la madre del pequeño Julián.

