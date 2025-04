Nayib Bukele descarta frente a Trump retornar a Kilmer Ábrego García a quien califica de terrorista: “La pregunta es absurda”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó liberar y enviar a Estados Unidos a Kilmer Ábrego García, un inmigrante salvadoreño enviado por error a ese país y encerrado en la CECOT.

“¿Cómo puedo devolverlo a Estados Unidos? ¿Lo introduzco de contrabando? La pregunta es absurda”, dijo Bukele cuando fue cuestionado sobre el retorno del inmigrante, luego de una decisión de la Corte Suprema para facilitar el retorno de Ábrego García.

El mandatario de El Salvador se reúne este lunes con el presidente Donald Trump, pero previo a un evento privado, ambos líderes enfrentaron cuestionamientos sobre el inmigrante enviado por error a su país, como el propio Departamento de Justicia lo reconoció ante una Corte de Distrito en Maryland.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo que la Administración Trump está dispuesta a “facilitar” el retorno de Ábrego García, proporcionando un vuelo, pero Bukele descartó que pueda procesar su retorno.

“¿Cómo puedo introducir a un terrorista de contrabando en Estados Unidos? No tengo la facultad de devolverlo“, dijo Bukele, para luego señalar que Ábrego García tampoco sería liberado en su país. “No me gusta mucho liberar terroristas en nuestro país. Acabamos de convertir la capital mundial del asesinato en el país más seguro del hemisferio occidental. ¿Y quieren que volvamos a liberar criminales para poder volver a ser la capital mundial del asesinato? Y eso no va a pasar”.

Trump sonrió con la respuesta de Bukele a quien elogió por su trabajo y colaboración con Estados Unidos.

El domingo, tras eludir el plazo del retorno del inmigrante, el Departamento de Justicia envió un nuevo argumento ante la corte, señalando que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, la cual fue nombrada por la Administración Trump como un grupo terrorista.

