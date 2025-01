Olivia Collins opina sobre el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Olivia Collins es amiga de Maribel Guardia desde hace casi 40 años, y ante reporteros mostró apoyo a la actriz en medio del proceso legal en el que busca proteger a su nieto José Julián. Aseguró que la madre del niño (Imelda Tuñón) volverá a reunirse con éste, pero también dijo que Maribel tuvo razones de peso para interponer la denuncia en contra de su nuera.

Maribel Guardia estará a cargo de su nieto temporalmente

Desde su auto, Collins comentó: “Es muy delicado…yo sé que esto es (algo) fuera de lo común. Maribel jamás ha sido de polémicas, y ella lleva una imagen superbonita, es una excelente persona, de verdad. Si ha llegado a esto es porque tiene razones, y pues ya se sabrá. Por mí, nada más puedo decirles que tiene mi apoyo cien por ciento”.

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, confiesa que le reclamó al cantante haberla dejado | VIDEO

Olivia sabe que el caso no terminará pronto, pero recalcó que su amiga no quiere quedarse con el pequeño: “La gente puede opinar. Maribel no le quiere quitar el hijo a Imelda, de ninguna manera, ténganlo muy claro. Maribel sería incapaz, pero si ha llegado a esto es porque sí hay razones de peso. Entonces creo que se sabrá después.

“Hay muchas cosas, hay pruebas…al contrario, quiere que Imelda reflexione, recapacite, que pase por esto y que sea una buena madre, es lo único que desea Maribel. Ella ha apoyado a Imelda inmensamente…no es que ella lo quiera retener, es que necesita proteger al niño”.

Mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes tras la denuncia (en la que se menciona que Imelda supuestamente le dio a su hijo pastillas para dormir antes de salir de fiesta), José Julián permanece durante 10 días con su abuela, pero Tuñón ya tuvo una reunión con sus abogados, quienes preparan sus argumentos.

Por último, Olivia Collins dijo que todo este caso le ha causado a su amiga muchos nervios: “Está muy preocupada, no puede estar tranquila habiendo eso a su alrededor. Hay temas que saldrán a la luz, yo no puedo hablar de eso, no me compete. Me duele muchísimo que (Maribel) esté pasando por esta situación, que no era necesaria. No se la merece”.

Sigue leyendo: