Destituyen al fiscal que lleva el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón

La disputa legal entre Maribel Guardia y su ex nuera Imelda Tuñón podría dar un giro de 180 grados luego de anunciarse la destitución de Miguel Ángel Barrera Chávez, Fiscal de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, quien lanzó un fallo a favor de la actriz y le entregó a su nieto tras de la denuncia que presentó en contra de la joven hace apenas algunos días.

Dicha noticia se dio a conocer por medio de un comunicado emitido por la Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, quien listó como causa de esta acción la presunta manipulación del sistema y abuso de poder.

“Se ha tomado la decisión de sustituir al titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, además de implementar acciones para evitar que se soliciten medidas cautelares sin tomar en cuenta el análisis del contexto y el bienestar de las y los menores de edad”, se dijo.

Si bien estas acusaciones han salido a relucir en medio de la batalla legal que Maribel Guardia e Imelda Tuñón libran por la custodia del pequeño Julián, estas no se limitan a este caso, sino a los cientos que el jurista tuvo a cargo durante el desempeño de sus labores.

Mientras tanto, la defensa de la viuda de Julián Figueroa se prepara para “solicitar la cancelación de las llamadas medidas de protección” que Miguel Ángel Barrera Chávez decretó.

“Mis abogados exigirán la anulación de este proceso debido a las sospechas fundadas sobre el cuestionable criterio de dicho fiscal y la estructura organización que sustenta sus decisiones, quienes obligaron tanto a mi hijo como a mí a aceptar decisiones parciales, haciéndonos creer que así se protegía el bien de ambos y privándome de un derecho tutelado”, sentenció la propia Imelda Tuñón en un comunicado que lanzó recientemente.

Bajo esta misma tesitura, la influencer argumentó que buscará dar solución a su caso por una vía legal “real” y sin influencias: “La fiscalía no me sometió a exámenes psicológicos ni toxicológicos correspondientes, a pesar de que para que no me quitaran a mi hijo (…) sin informarme que mi hijo sería retirado de las instalaciones por Maribel Guardia. Más que una primera intención de la protección de la integridad de mi hijo, una acción de daño hacia mi persona y desgraciadamente también para mi hijo que he extrañado durante casi una semana”, finalizó.

